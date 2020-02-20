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К Земле приближается гигантский астероид: эксперты встревожены

STYLERЖизнь    20.02.2020 - 21:28
К Земле приближается гигантский астероид: эксперты встревожены
Астероид приблизится к Земле (фото: pixabay.com)

Астероид диаметром около четырех километров все ближе к Земле

Астероид размером с небольшой город летит к Земле и уже весной этого года приблизится на минимально возможное расстояние к нашей планете. Эксперты оценили все шансы столкновения, а также рассказали о других потенциально опасных небесных телах, все подробности - в материале Styler.

Стоит отметить, что по оценкам экспертов, крупные небесные тела размером более 50 метров, представляют наибольшую опасность для нашей планеты. Такие гиганты сталкиваются с Землей 1 раз в 300 лет (как Тунгусский метеорит в 1908 году), а 15-метровые - один раз в 30 лет (пример - Челябинский метеорит, 2013 год).

По оценкам экспертов астероид диаметром около 4 километров будет на минимальном расстоянии с Землей в мае. Если бы такое небесное тело столкнулось с планетой - последствия были бы устрашающими. Предварительно известно, что это небесное тело пролетит на расстоянии более 6 миллионов километров.

Еще один астероид гораздо меньших размеров пролетит около Земли также в мае. Его размер - 493 метра в диаметре, но от планеты он пролетит на расстоянии 2,8 километров.

К слову, по словам специалистов, за весь май 2020 года близко к Земле будут пролетать четыре астероида, их можно назвать потенциально опасными.

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