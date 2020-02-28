Во Вселенной произошел самый мощный взрыв за всю историю: яркое видео

Во Вселенной зафиксировали самый большой взрыв (иллюстративное фото: pixabay.com)

Мощный взрыв во Вселенной - самый сильный со времени Большого взрыва

Во Вселенной произошел самый мощный взрыв со времен Большого взрыва. Явление зафиксировал Международный центр радиоастрономических исследований (ICRAR), а в сети появились яркие фото и видео.

По словам ученых ICRAR взрыв произошел в сверхмассивной черной дыре, что находится в одной из галактик в сверхскоплении Змееносца. Расстояние от Земли составляет около 390 миллионов световых лет.

"Самый большой взрыв во Вселенной был найден. Это рекорд! Гигантское извержение произошло из Черной дыры в далеком скоплении галактик за сотни миллионов световых лет", - написала в сети Twitter Ким Арканд.

Во Вселенной зафиксировали самый большой взрыв (фото: twitter.com/kimberlykowal)

Также в сети появилось фантастическое видео со взрывом в галактике в сверхскоплении Змееносца.

Astronomers made this record-breaking discovery using X-ray data from NASA's Chandra & ESA's XMM-Newton, & radio data from the MWA & GMRT.



The unrivaled outburst was detected in the Ophiuchus galaxy cluster, which is about 390 million light years from Earth. pic.twitter.com/EbBPCMORhA — Kim Kowal Arcand (@kimberlykowal) February 27, 2020

Во Вселенной зафиксировали самый большой взрыв (фото: twitter.com/kimberlykowal)

Аномалию в Змееносце заметили еще в 2016 году при помощи сверхсовременного рентгеновского телескопа Chandra. Ученым удалось заметить на краю центральной части сверхскопления нечто похожее на отверстие. Астрономы полагают, что образовать эту полость мог взрыв огромной мощности.

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