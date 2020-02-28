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В небе над Хорватией взорвался огромный метеорит: яркие видео

STYLERЖизнь    28.02.2020 - 17:46
В небе над Хорватией взорвался огромный метеорит: яркие видео
Меторит взорвался в небе над Хорватией (коллаж: РБК-Украина)

Метеорит вошел в атмосферу и взорвался со вспышкой и грохотом в небе над Хорватией

Метеорит с яркой вспышкой и громким звуком взорвался в небе над Хорватией. Очевидцы разместили видео с редким астрономическим явлением в сети. Падение зафиксировали камеры видеонаблюдения и автомобильные регистраторы. Событие произошло около 10:30 в пятницу 28 февраля.

Сообщается что болид сгорел на высоте 30 километров от Земли. Небесное тело взорвалось при входе в атмосферу. Специалисты Хорватской астрономической федерации говорят, что части метеорита могли упасть на землю, но точное их местоположение неизвестно.

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Опубліковано Tomislav Čar Пʼятниця, 28 лютого 2020 р.

Метеорит видели в небе над Хорватией (видео: facebook.com/Car.Tomisla)

Предположительно, метеорит упал в Северной Хорватии. Явление смогли увидеть также в Италии, видео сгорания удалось записать в городе Фано.

А жители Загреба говорят, что после вспышки был слышен громкий звук, он длился несколько секунд, в некоторых местах даже задрожали стекла в окнах.

Метеорит увидели в Италии (видео: YouTube/Occhio alla Notizia)

Астрономы говорят, что для точного определения места падения частей болида необходимы данные сейсмологических станций Хорватии и Словении и дополнительные записи с камер наблюдения.

Ранее мы писали, что в небе над Россией ночью взорвался большой метеорит. В сети появилось впечатляющие видео с места происшествия.

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