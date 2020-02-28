В небе над Хорватией взорвался огромный метеорит: яркие видео

Меторит взорвался в небе над Хорватией (коллаж: РБК-Украина)

Метеорит вошел в атмосферу и взорвался со вспышкой и грохотом в небе над Хорватией

Метеорит с яркой вспышкой и громким звуком взорвался в небе над Хорватией. Очевидцы разместили видео с редким астрономическим явлением в сети. Падение зафиксировали камеры видеонаблюдения и автомобильные регистраторы. Событие произошло около 10:30 в пятницу 28 февраля.

Сообщается что болид сгорел на высоте 30 километров от Земли. Небесное тело взорвалось при входе в атмосферу. Специалисты Хорватской астрономической федерации говорят, что части метеорита могли упасть на землю, но точное их местоположение неизвестно.

Učinilo mi se da sam nešto vidio.... Опубліковано Tomislav Čar Пʼятниця, 28 лютого 2020 р.

Метеорит видели в небе над Хорватией (видео: facebook.com/Car.Tomisla)

Предположительно, метеорит упал в Северной Хорватии. Явление смогли увидеть также в Италии, видео сгорания удалось записать в городе Фано.

А жители Загреба говорят, что после вспышки был слышен громкий звук, он длился несколько секунд, в некоторых местах даже задрожали стекла в окнах.

Метеорит увидели в Италии (видео: YouTube/Occhio alla Notizia)

Астрономы говорят, что для точного определения места падения частей болида необходимы данные сейсмологических станций Хорватии и Словении и дополнительные записи с камер наблюдения.

Ранее мы писали, что в небе над Россией ночью взорвался большой метеорит. В сети появилось впечатляющие видео с места происшествия.