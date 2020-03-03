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В метеориті вперше виявили позаземний білок: деталі відкриття

STYLERЖиття    03.03.2020 - 23:03
В метеориті вперше виявили позаземний білок: деталі відкриття
В метеориті знайшли білок неземного походження (фото: freepik)

В метеориті, що впав на Землю, знайшли невідомий вченим білок

Вченим вдалося виявити білок позаземного походження в метеориті, який зберігався в музеї протягом багатьох років. Нові технології мас-спектрометрії дозволили дослідникам провести більш ретельний аналіз, пише ScienceAlert.

Повідомляється, що раніше в об'єктах вже виявляли різні частинки, що є "цеглою" для зародження життя, такі як ціанід, рибоза, амінокислоти, з яких складаються білки.

Нове відкриття було зроблено при вивченні метеорита Аcfer 086. Шматки небесного тіла протягом 30 років зберігалися в музеї Алжиру.

Спочатку дослідникам вдалося виявити амінокислоту гліцин. Потім з'ясувалося, що вона пов'язана з залізом і літієм. Пізніше виявилося, що гліцин в метеориті - не окреме з'єднання, а частина білка. Речовину назвали гемолітин.

Вчені припускають, що гемолітин міг сформуватися в протосонячному диску більше 4,6 млрд років тому. Вчені продовжать подальше вивчення з'єднання, оскільки є ймовірність, що це не білок, а полімер - більш обширний клас молекул, деякі з яких є білками.

Раніше ми писали, що у Всесвіті стався найпотужніший вибух з часу Великого вибуху.

Також повідомлялося, що у небі над Хорватією вибухнув величезний метеорит. Очевидці зняли спалах від вторгнення небесного тіла в атмосферу нашої планети на відео.

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