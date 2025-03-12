У мережу злили рендери нового флагмана Google Pixel 10: які зміни нас чекають (фото)

Смартфони Google Pixel 10 і 10 Pro вийдуть наприкінці серпня або на початку осені, але їхні перші рендери, засновані на CAD-моделях, уже витекли в мережу. Відмінності від Pixel 9 будуть мінімальними.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт про гаджети Pocket-lint .

У співпраці з OnLeaks, Android Headlines опублікували нові рендери Pixel 10, Pixel 10 Pro і Pixel 10 Pro XL, засновані на CAD-дизайнах, що витекли.

Незважаючи на те, що телефони зовні нагадують моделі минулого року, повідомляється, що Pixel 10 отримає потрійну камеру на задній панелі, що є значним поліпшенням порівняно з Pixel 9, який мав подвійну камеру. Це ще більше стирає грань між Pixel 10 і Pixel 10 Pro.

OnLeaks поділився витоками в X (Twitter), згадавши, що потрійна камера Pixel 10 може включати телеоб'єктив/перископ.

Оскільки багато хто з вас запитує... Так, як показано на високодеталізованих рендерах, зроблених моїм чоловіком @iDesigner3D, базовий #Google #Pixel10 оснащений потрійною задньою камерою, що включає телеоб'єктив/перископ... pic.twitter.com/dTGwoLritZ - Steve H.McFly (@OnLeaks) March 11, 2025

Судячи з рендерів серії Pixel 10, що просочилися в мережу, важко помітити якісь суттєві відмінності від серії Pixel 9. Pixel 10, як повідомляється, буде оснащений дисплеєм діагоналлю 6,3 дюйма, а його розміри складуть 152,8 x 72 x 8,6 мм, що практично ідентично Pixel 9.

Єдина відмінність - товщина, яка становитиме 8,6 мм, трохи більша, ніж у Pixel 9 (8,5 мм). Розміри Pixel 10 Pro можуть бути такими ж, як у Pixel 10.

Pixel 10 (фото: Android Headlines )

Що стосується Pixel 10 Pro XL, то він, як очікується, буде дуже схожий на свого попередника - Pixel 9 Pro XL, з розмірами 162,7 x 76,6 x 8,5 мм і дисплеєм діагоналлю 6,8 дюйма. Основним поліпшенням всієї серії Pixel 10 стане чипсет Tensor G5, вироблений на заводах TSMC.

Раніше Google використовувала для виробництва своїх чипів Samsung Foundry, тому чип Tensor G5 цього року може стати значним кроком уперед у продуктивності, а також розв'язати проблеми, що виникали раніше, наприклад, із перегрівом.

Google Pixel 10 Pro (фото: Android Headlines )

Android Headlines повідомляє, що серія Pixel 10, найімовірніше, буде представлена в серпні цього року (як і торік) і працюватиме на Android 16.

Самір Самат, президент екосистеми Android в Google, нещодавно підтвердив, що Android 16 вийде в червні, що значно раніше, ніж попередні версії Android. Також очікується, що Pixel 9a буде представлений дуже скоро, імовірно 19 березня.

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