Якими будуть смартфони у 2030 році: головні технології майбутнього

Смартфони змінюються з неймовірною швидкістю, і те, що сьогодні здається передовою технологією, вже завтра стає застарілим. До 2030 року на нас чекають пристрої з революційними можливостями.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як можуть змінитися смартфони до 2030 року.

Заряджання по повітрю

Уявіть, що у вас розрядився акумулятор, а зарядного пристрою під рукою немає. Найближчими роками це перестане бути проблемою, адже очікується, що нові розумні пристрої зможуть заряджатися через повітря. Це буде не просто бездротова зарядка у звичному вигляді: для передавання енергії можуть використовуватися радіохвилі, що також матиме менший вплив на навколишнє середовище.

Ходить безліч чуток про те, що Ілон Маск може планувати випуск смартфона, який отримав назву Tesla Model Pi. Достовірної інформації вкрай мало, але витоки натякають на флагманський пристрій, акумулятор якого зможе заряджатися від сонячної енергії.

Інші, більш передбачувані чутки стверджують, що телефон буде глибоко інтегрований з автомобілями Tesla, проте поки немає інформації про терміни його виходу.

Технологія 6G

6G, як випливає з назви, стане шостим поколінням мобільного зв'язку. Незважаючи на те, що 5G ще не впроваджено повсюдно, Samsung спільно з Каліфорнійським університетом уже тестує ранні версії 6G-модемів.

Очікується, що їхня швидкість завантаження буде в 50 разів вищою, ніж у 5G, який вже здатний забезпечувати багатогігабітне з'єднання.

Однак 6G - це серйозний технічний виклик. Для його реалізації потрібно розширити частотний спектр до 3000 ГГц (3 ТГц), а також побудувати нові антени та інфраструктуру.

Не так давно група китайських дослідників змогла передати 1 ТБ даних за одну секунду на відстань в 1 км. Це приблизно 8000 Мбіт/с (8 Гбіт/с).

Інженери Пекінського університету Цінхуа зуміли одночасно транслювати понад 10 000 відеороликів у високій якості. Таким чином, Китай вже лідирує в цій сфері: понад 40 відсотків усіх патентів у сфері 6G зареєстровано саме в цій країні.

Що на практиці дасть нам поява 6G:

Надшвидкий інтернет

Мінімальна затримка

Завантаження фільмів за секунди

Підвищена енергоефективність

По-справжньому захоплива доповнена реальність (включно з голографічними дзвінками)

Автоматизований штучний інтелект із розширеними можливостями.

Очікується, що перші пристрої з підтримкою 6G з'являться до 2030 року. Ця технологія зможе підключати більш складні пристрої, такі як автономні автомобілі, літаючі транспортні засоби та дрони.

Розумний штучний інтелект

У найближчі 10 років штучний інтелект стане ще потужнішим і відіграватиме найважливішу роль у нашому житті. Уже зараз ШІ є ключовою функцією сучасних смартфонів, допомагаючи в голосових асистентах, фотографії, доповненій реальності та миттєвому перекладі. Однак майбутні пристрої стануть ще розумнішими.

Штучний інтелект нового покоління зможе ухвалювати більш складні та "людські" рішення. Він може стати центром екосистеми розумних пристроїв - від розваг і під'єднаних автомобілів до розумного будинку. ШІ зможе бронювати для вас ресторани, рекомендувати нові враження, читати дітям казки на ніч, керувати вашим розкладом і організовувати покупки.

У недалекому майбутньому штучний інтелект навіть зможе розуміти людські емоції. Ваш пристрій виконуватиме роль психолога: підбадьорюватиме вас, якщо ви засмучені, або даватиме поради, коли ви почуваєтеся перевантаженим. Він може навіть стати вашим другом і довіреною особою.

Голографічні дисплеї

Голограми давно стали частиною науково-фантастичних фільмів, таких як "Зоряні війни", "Той, хто біжить по лезу 2049", "Я, робот" і "Залізна людина".

До 2030 року смартфони можуть отримати голографічні дисплеї, здатні відображати 3D-зображення і відео, що ширяють над пристроєм. Ці проекції можна буде розглядати під різними кутами без необхідності носити 3D-окуляри.

Смартфони без портів і кнопок

Ще одна тенденція майбутнього - створення мобільних пристроїв без роз'ємів і кнопок, тільки з екраном. Уже сьогодні багато смартфонів відмовилися від роз'єму для навушників 3,5 мм, пропонуючи використовувати Bluetooth.

Очікується, що USB-порт також повністю зникне. Компанії Vivo і Meizu вже розробили перші концепти таких пристроїв, включно з Vivo Apex 2019. Деякі виробники ноутбуків теж досліджують можливість створення моделей без портів.

Екологічно сталий розвиток

Сталий розвиток - це глобальний тренд майбутнього. Європейський Союз, США та Китай уже встановили конкретні терміни для зниження викидів. Навіть більше, в ЄС ці цілі закріплені на законодавчому рівні, а не просто заявлені як наміри.

Саме тому виробники мобільних пристроїв дедалі частіше розробляють продукти з перероблених матеріалів, оснащують ґаджети довговічними та енергоефективними акумуляторами, що потребують рідше заряджати пристрої, а також експериментують із самовідновлюваними матеріалами.

З огляду на всі ці тенденції, у наступному десятилітті смартфони стануть ще ефективнішими, розумнішими та економнішими час.

Покращена безпека

Технологічний прогрес призвів не тільки до зручності, а й до нових кіберзагроз. Тому смартфони майбутнього дедалі частіше використовуватимуть біометричну автентифікацію для захисту даних, особливо в таких додатках, як банківські сервіси.

У цьому контексті ключовими технологіями безпеки можуть стати розпізнавання сітківки ока та голосу, що забезпечать ще надійніший захист користувацьких даних.

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