В сеть слили рендеры нового флагмана Google Pixel 10: какие изменения нас ждут (фото)

Смартфоны Google Pixel 10 и 10 Pro выйдут в конце августа или начале осени, но их первые рендеры, основанные на CAD-моделях, уже утекли в сеть. Отличия от Pixel 9 будут минимальными.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт о гаджетах Pocket-lint .

В сотрудничестве с OnLeaks, Android Headlines опубликовали новые рендеры Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL, основанные на утекших CAD-дизайнах.

Несмотря на то, что телефоны внешне напоминают модели прошлого года, сообщается, что Pixel 10 получит тройную камеру на задней панели, что является значительным улучшением по сравнению с Pixel 9, который имел двойную камеру. Это еще больше стирает грань между Pixel 10 и Pixel 10 Pro.

OnLeaks поделился утечками в X (Twitter), упомянув, что тройная камера Pixel 10 может включать телеобъектив/перископ.

Since many of you are asking... Yes, as shown on the highly detailed renders made by my man @iDesigner3D, the base #Google #Pixel10 comes with a triple rear camera setup which includes a Telephoto/Periscope... pic.twitter.com/dTGwoLritZ — Steve H.McFly (@OnLeaks) March 11, 2025

Судя по утекшим рендерам серии Pixel 10, трудно заметить какие-либо существенные отличия от серии Pixel 9. Pixel 10, как сообщается, будет оснащен дисплеем диагональю 6,3 дюйма, а его размеры составят 152,8 x 72 x 8,6 мм, что практически идентично Pixel 9.

Единственное отличие - толщина, которая составит 8,6 мм, немного больше, чем у Pixel 9 (8,5 мм). Размеры Pixel 10 Pro могут быть такими же, как у Pixel 10.

Pixel 10 (фото: Android Headlines )

Что касается Pixel 10 Pro XL, то он, как ожидается, будет очень похож на своего предшественника - Pixel 9 Pro XL, с размерами 162,7 x 76,6 x 8,5 мм и дисплеем диагональю 6,8 дюйма. Основным улучшением всей серии Pixel 10 станет чипсет Tensor G5, произведенный на заводах TSMC.

Ранее Google использовала для производства своих чипов Samsung Foundry, поэтому чип Tensor G5 в этом году может стать значительным шагом вперед в производительности, а также решить проблемы, которые возникали ранее, например, с перегревом.

Google Pixel 10 Pro (фото: Android Headlines )

Android Headlines сообщает, что серия Pixel 10, скорее всего, будет представлена в августе этого года (как и в прошлом году) и будет работать на Android 16.

Самир Самат, президент экосистемы Android в Google, недавно подтвердил, что Android 16 выйдет в июне, что значительно раньше, чем предыдущие версии Android. Также ожидается, что Pixel 9a будет представлен очень скоро, предположительно 19 марта.

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