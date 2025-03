В сеть слили рендеры нового флагмана Google Pixel 10: какие изменения нас ждут (фото)

В сотрудничестве с OnLeaks, Android Headlines опубликовали новые рендеры Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL, основанные на утекших CAD-дизайнах.

Несмотря на то, что телефоны внешне напоминают модели прошлого года, сообщается, что Pixel 10 получит тройную камеру на задней панели, что является значительным улучшением по сравнению с Pixel 9, который имел двойную камеру. Это еще больше стирает грань между Pixel 10 и Pixel 10 Pro.

OnLeaks поделился утечками в X (Twitter), упомянув, что тройная камера Pixel 10 может включать телеобъектив/перископ.

Since many of you are asking... Yes, as shown on the highly detailed renders made by my man @iDesigner3D, the base #Google #Pixel10 comes with a triple rear camera setup which includes a Telephoto/Periscope... pic.twitter.com/dTGwoLritZ