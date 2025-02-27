Google оновив процес видалення особистих даних із пошуку: що відомо

Google оголосила, що оновлює інструмент "Результати про вас", щоб спростити процес захисту та видалення особистої інформації з результатів пошуку. Компанія заявила, що поліпшила процес реєстрації та спростила подачу запитів на видалення безпосередньо з Google Search.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин у сфері технологій TechCrunch .

Цей інструмент дає змогу проактивно відстежувати та видаляти, наприклад, номер телефону, адресу електронної пошти або фізичну адресу з результатів пошуку.

З останнім оновленням користувачі тепер можуть натиснути на три крапки поруч із результатом пошуку в Google, щоб відкрити оновлене меню, яке дає змогу одразу подати запит на видалення через опцію "видалити цей результат".

Раніше вам потрібно було перейти в інструмент "Результати про вас", який був захований у налаштуваннях вашого облікового запису Google.

Інструмент "Результати про вас" (фото: Google)

Крім того, тепер користувачі можуть використовувати меню з трьома крапками, щоб запросити оновлення інформації.

Наприклад, якщо ви видалили контент про себе з вебсайту, а результати пошуку ще не оновлені, ви можете запросити оновлення, щоб системи Google "переобходили" сторінку й отримали актуальну інформацію.

Для використання цієї функції необхідно заповнити форму, вказавши контактну інформацію, щоб Google могла перевірити, чи відповідає вона даним на сторінці результатів пошуку. Ви можете вибрати отримання повідомлень, якщо Google знайде результати з вашою інформацією.

Компанія зазначає, що ваша інформація не використовується для персоналізації вашого досвіду на інших сервісах Google і не передається третім особам.

Поки що функція доступна користувачам у США, Великій Британії, Ірландії, Австралії, Канаді, Південній Африці, Бразилії, Мексиці, Іспанії, Франції, Швеції, Таїланді, Індії та Індонезії.

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