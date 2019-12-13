Меняет королевскую жизнь: подруга принца Чарльза жестко раскритиковала Меган Маркл

Меган Маркл попала в очередной скандал. На этот раз близкая подруга принца Чарльза американская актриса Стефани Пауэрс сильно раскритиковала герцогиню Сассекскую в интервью изданию Daily Beast.

77-летняя актриса, которая снималась в сериалах "Супруги Харт" и "Голливудские жены", дружит с принцем Чарльзом уже очень давно. Их сблизила любовь к игре в поло.

При этом Пауэрс была одно из первых иностранцев, которые были приняты в британский Королевский клуб поло графства Беркшир. Женщина также лично знает нескольких родственников принца Чарльза.

Пауэрс заявила, что Меган Маркл превращает жизнь королевской семьи в свое собственное телешоу, которое могло бы получить название "Образ жизни богатых и знаменитых. Приключения Меган во дворце".

Американская актриса заявила, что Меган хочет быть звездой, но это не та модель поведения, которой ей нужно придерживаться. Она должна быть женой принца Гарри, а не менять королевскую жизнь.

Пауэрс считает, что СМИ слишком преувеличили "звездный статус" Меган Маркл, когда начали писать о том, что будто королева Голливуда вышла замуж за британского принца. При этом у актрисы была всего лишь роль в телесериале, и ее величие слишком преувеличивалось. Стоит отметить, что сериал "Форс-мажоры" сделал Меган Маркл знаменитой.

Пауэрс также сравнила Маркл со знаменитой американской актрисой Грейс Келли, которая в 1956 году вышла замуж за князя Монако. По мнению подруги принца Чарльза, Келли была настоящей звездой Голливуда, а не актрисой в заштатном телесериале, как Макрл.

Интересно, что Кейт Миддлтон вызывает у Пауэрс только восхищение. По ее мнению, Кейт просто великолепна и всегда правильно себя вдет на публике.