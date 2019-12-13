Змінює королівське життя: подруга принца Чарльза жорстко розкритикувала Меган Маркл

Меган Маркл потрапила у черговий скандал. На цей раз близька подруга принца Чарльза американська актриса Стефані Пауерс сильно розкритикувала герцогиню Сассекську в інтерв'ю виданню Daily Beast.

77-річна актриса, яка знімалася в серіалах "Подружжя Харт" і "Голлівудські дружини", дружить з принцом Чарльзом вже дуже давно. Їх зблизила любов до гри в поло.

При цьому Пауерс була одна з перших іноземців, які були прийняті у британський Королівський клуб поло графства Беркшир. Жінка також особисто знає кількох родичів принца Чарльза.

Пауерс заявила, що Меган Маркл перетворює життя королівської сім'ї в своє власне телешоу, яке могло б отримати назву "Спосіб життя багатих і знаменитих. Пригоди Меган в палаці".

Американська актриса заявила, що Меган хоче бути зіркою, але це не та модель поведінки, якої їй потрібно дотримуватися. Вона повинна бути дружиною принца Гаррі, а не міняти королівське життя.

Пауерс вважає, що ЗМІ занадто перебільшили "зоряний статус" Меган Маркл, коли почали писати про те, що ніби королева Голлівуду вийшла заміж за британського принца. При цьому у актриси була всього лише роль у телесеріалі, і її велич занадто перебільшувалася. Варто зазначити, що серіал "Форс-мажори" зробив Меган Маркл знаменитою.

Пауерс також порівняла Маркл зі знаменитою американською актрисою Грейс Келлі, яка в 1956 році вийшла заміж за князя Монако. На думку подруги принца Чарльза, Келлі була справжньою зіркою Голлівуду, а не актрисою в заштатному телесеріалі, як Макрл.

Цікаво, що Кейт Міддлтон викликає у Пауерс тільки захоплення. На її думку, Кейт просто чудова і завжди правильно себе веде на публіці.