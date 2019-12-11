От Меган Маркл отвернулась королевская семья: остался единственный друг

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл жалуется на сложности в общении с родственниками принца Гарри

Меган Маркл в королевской семье сталкивается с рядом испытаний. Будущую герцогиню не очень радушно приняли родственники принца Гарри из-за его сомнительного прошлого. Елизавета II посчитала партию с разведенной экс-актрисой не лучшей партией для внука. А сама герцогиня не так давно призналась о том, что в королевской семье ей практически не с кем поговорить. Но все не так печально, у Меган есть действительно верный и преданный друг.

Как пишет британский таблоид Express, верным другом Меган, который в ней души не чает, оказался ее тесть - 71-летний принц Чарльз.

Когда Меган и Гарри поженились в мае 2018 года, все с нетерпением наблюдали, как сложатся отношения герцогини Сассекской с Кейт Миддлтон. Но чуда не произошло - Меган и Кейт так и не удалось стать близкими подругами.

Меган Маркл дружит с принцем Чарльзом (коллаж: РБК-Украина)

А вот принц Уэльский оказался тем человеком, который помог ей влиться в семью. Инсайдеры поговаривают, что Чарльз не смог устоять перед харизмой и очарованием Меган.

"Свадьба стала настоящим поворотным моментом. Чарльз проявил такую ​​большую любовь к Гарри и Меган, и я думаю, что Гарри будет вечно благодарен своему папе за то, что он вступил и протянул руку Меган в браке. Связь между ними очень тесная. Чарльз очень поддерживал Меган во всех проблемах из-за ее биологического отца", - рассказал источник.

Принц Чарльз фактически стал для своей невестки вторым отцом. Он даже повел Меган к алтарю в день ее свадьбы с Гарри.