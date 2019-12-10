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Елизавета II запретила публиковать фото Меган Маркл: подробности скандала

STYLERПерсоны    10.12.2019 - 16:44
Елизавета II запретила публиковать фото Меган Маркл: подробности скандала
Меган Маркл и королева Елизавета II (Фото: GettyImages)

Фото Меган Маркл с украшениями вызвало возмущение в Букингемском дворце

Меган Маркл "помогала" своей американской подруге по Голливуду продавать украшения - дизайнер Дженнифер Мейерс из Калифорнии использовала фото герцогини в рекламных целях, что вызвало возмущение Букингемского дворца.

Так, на странице в Instagram Мейерс разместила снимок супруги принца Гарри и предлагала купить ожерелье за 850 долларов и кольца стоимостью 200 долларов. В тексте говорилось, что Меган "не может нарадоваться своим украшениям".

После гневной реакции британской королевы Елизаветы II и "настоятельной рекомендации" публикация была снята. Об этом передает Daily Mail.

Сами снимки были сделаны в разное время в различных местах: на частной вечеринке бейби-шауэр, с королевской помолвки, во время посещения теннисных матчей.

Фото: dailymail.co.uk

Представитель Букингемского дворца заявил, что дизайнер нарушила соглашение о неразглашении информации.

Маркл на самом деле любит носить украшения Дженнифер Мейер. Их можно увидеть на герцогине на фото с официального представления новорожденного принца Арчи, на официальных королевских раутах и не только.

К слову, не только Меган является звездной поклонницей этого бренда. Так, украшения от Мейерс носят и называют одними из любимых такие популярные актрисы, как Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Кейт Хадсон и Скарлетт Йоханссон.

Дженнифер Мейерс 9 лет была замужем за актером Тоби Магуайром, у них двое детей.

Отец дизайнера 75-летний Рональд Мейер был президентом и главным исполнительным директором Universal Studios с 1995 по 2013 год, а теперь является вице-председателем NBCUniversal.

Елизавета II запретила публиковать фото Меган Маркл: подробности скандала

Дженнифер Мейерс и Тоби Магуайр (Фото: Shutterstock / dailymail.co.uk)

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