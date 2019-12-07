Первое Рождество с сыном: Меган Маркл и принц Гарри проведут праздник по-особенному

Меган Маркл и принц Гарри проведут первое Рождество с сыном (фото: royal.uk)

Меган Маркл и принц Гарри впервые отметят Рождество вместе с сыном

Меган Маркл и принц Гарри готовятся к этому Рождеству по-особенному, поскольку это будет первое Рождество, которое они отметят вместе со своим сыном Арчи. При этом 25 декабря герцоги отпразднуют только своей семьей без посторонних глаз. Об этом сообщает издание Express.

Стоит отметить, что традиционно на Рождество королевская семья проводит с королевой Елизаветой II в ее поместье Сандрингем в Норфолке. При этом Меган Маркл присоединилась к этой традиции два года назад. На тот момент она еще не была женой принца Гарри.

Меган Маркл, прицн Гарри и Арчи (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

В 2018 году, когда Меган была замужем за принцем Гарри, герцог и герцогиня Сассекские также отмечали этот праздник в кругу королевской семьи. Ожидалось, что и 2019 год не станет исключением, но анонимный источник уверяет, что Меган и Гарри отказались от традиционного празднования.

Первое Рождество своего сына Арчи Меган Маркл и принц Гарри отпразднуют только своей семьей без родственников. При этом к празднованию присоединится мать герцогини. В данный момент точно не известно, будут ли они отмечать Рождество в Англии или в США, где живет мама Маркл.

Поклонники королевской семьи очень расстроились, когда узнали о планах герцогов Сассекских. Ведь люди хотели увидеть семимесячного Арчи в кругу большой королевской семьи.

На Рождество, 25 декабря, вся королевская семья пойдет в церковь, но Меган Марк, принца Гари и Арчи там не будет.

Напомним, что Меган Маркл утаила от общественности важный момент своей жизни. Оказалось, что Маркл была замужем за своим бойфрендом, с которым встречалась 6 лет. Инсайдер рассказал, что стало причиной развода.