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Меня попросили: Зеленский объяснил демонстрацию бюллетеня


Владимир Зеленский не стал ничего отрицать

Владимир Зеленский пояснил правоохранителям, почему нарушил избирательное законодательство, показав заполненный бюллетень во время голосования. Об этом сообщает "Радио свобода".

После голосования в штаб Зеленского приехала полиция и выписала ему штраф за нарушение законодательства. Он не стал отрицать свой поступок, и объяснил его тем, что журналисты попросили показать бюллетень и он не сориентировался.

"Журналисты мне сказали: "пожалуйста, не спешите вбрасывать, покажите людям", я не сориентировался и показал", - пояснил Зеленский.

Полицейские ознакомили Зеленского со статьей и выписали ему штраф. Правонарушение квалифицировали по ч. 10 ст. 212 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитация в день проведения референдума). Санкция статьи предусматривает штраф от 510 до 750 гривен.

Напомним, украинским законодательством запрещена демонстрация результатов волеизъявления во время выборов.

Зеленский показал бюллетень и объяснил свой поступок (видео: YouTube/Радио Свобода)

К слову, в штабе Владимира Зеленского пояснили почему Денис Манжосов отказался от пресс-конференции 11 апреля.

Как сообщалось ранее, 21 апреля на втором туре выборов президента Украины 2019 проголосовали родители Владимира Зеленского и поделились ожиданиями от выборов.

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