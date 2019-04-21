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Почему друг Зеленского сорвал скандальную пресс-конференцию: названа причина

STYLERВыборы 2019    21.04.2019 - 18:35
Почему друг Зеленского сорвал скандальную пресс-конференцию: названа причина
Фото: коллаж РБК-Украина

В штабе Зеленского объяснили, почему Денис Манжосов отказался от мероприятия 11 апреля

Экс-участник "Квартал 95" Денис Манжосов отказался выступать против Владимира Зеленского, кандидата в президенты Украины, по собственной инициативе. Об этом в кулуарах штаба Зеленского рассказ один из ведущих актеров "Квартал 95" Александр Пикалов, сообщил политический обозреватель "РБК-Украина" Милан Лелич.

Он рассказал, что Манжосов, сооснователь "Квартала", решил не клеветать на Зеленского, поэтому отказался от пресс-конференции 11 апреля, на которой собирался рассказать, как и почему разошлись его пути с другом детства Зеленским, что происходит за кулисами, есть ли у студии покровители и собрался прокомментировать скандал вокруг сдачи анализов.

Почему друг Зеленского сорвал скандальную пресс-конференцию: названа причина

Денис Манжосов (фото из открытых источников)

Отметим, что Манжосов со скандалом покинул "95 Квартал" в начале 2013 года. Пять лет бывшие коллеги не поддерживают отношения. 

Теперь, после громкого заявления, Денис на мероприятие так и не пришел, по его словам, из-за ложного минирования здания. Манжосов отправил организаторам сообщение, что ему якобы угрожают, и что он приехал на пресс-конференцию, увидел своих друзей и изменил свое решение.

"Он сам решил этого не делать, никто на него не давил и не подсказывал"- рассказал Пикалов 21 апреля, в день второго тура выборов президента Украины.

Также актер добавил, что они сами переживали, что с Манжосовым.

"Оказалось, он просто закрылся один в своей квартире и не выходил на связь"- сказал Пикалов.

Почему друг Зеленского сорвал скандальную пресс-конференцию: названа причина

Друг Зеленского Денис Манжосов (фото: twitter.com kievsmi)

Денис Манжосов дружил с Владимиром Зеленским с самого детства, они были одноклассниками и сидели за одной партой. А в 1997 году вместе с Зеленским и Пикаловым они создали команду КВН "95-квартал".

Как сообщалось ранее, 21 апреля на втором туре выборов президента Украины 2019 проголосовали родители Владимира Зеленского и поделились ожиданиями от выборов.

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