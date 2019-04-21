Зеленский проголосовал на выборах: бурная реакция сети

Зеленский отдал голос за своего фаворита
Зеленский на выборах 2019 отдал свой выбор за одного из кандидатов в президенты Украины. Он голосовал в Киеве на Оболони. Об этом рассказал корреспондент РБК-Украина. В социальной сети Facebook по-разному отреагировали на участие в избирательном процессе кандидата Владимира Зеленского.
Как сообщается, после того, как кандидат Владимир Зеленский проголосовал, он обратился к присутствующим на участке СМИ, поздравил всех с Вербным воскресеньем и объявил, что сегодня "обязательно будет победа украинцев".
"Надеюсь, что сегодня будет победа честного выбора. Мы объединили Украину, уже объединили журналистов", - подчеркнул он и пригласил СМИ на брифинг в свой штаб после закрытия участков в Украине.
Зеленский на выборах 2019 вызвал бурную реакцию сети (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Украинцы прокомментировали появление кандидата в президенты на избирательном участке:
Напомним, что сегодня, 21 апреля – второй тур президентских выборов. Эксперты предупредили о возможных противоправных действиях и провокациях возле избирательных участков. Кроме того, они рассказали, как защитить себя от фальсификаций. Рекомендуется приходить на выборы со своими ручками, а также не уходить с участка, не проголосовав.
Также мы писали, что выборы президента за пределами Украины вызвали резонанс в сети. В столице Чехии, Праге, украинцы стали собираться еще до открытия избирательного участка. В какой-то момент сотни патриотов стали петь гимн нашей страны. Смотрите трогательное видео на STYLER.
Следует добавить, что голосование на выборах президента Украины стартовало за рубежом. Первой страной, где граждане Украины могут отдать свой голос за своего лидера, стала Австралия.