Мене попросили: Зеленський пояснив демонстрацію бюлетеня

Володимир Зеленський пояснив правоохоронцям, чому порушив виборче законодавство, показавши заповнений бюлетень під час голосування. Про це повідомляє "Радіо свобода".

Після голосування до штабу Зеленського приїхала поліція і виписала йому штраф за порушення законодавства. Він не став заперечувати свій вчинок, і пояснив його тим, що журналісти попросили показати бюлетень і він не зорієнтувася.

"Журналісти мені сказали: "будь ласка, не поспішайте вкидати, покажіть людям", я не зорієнтувався і показав", - пояснив Зеленський.

Поліцейські ознайомили Зеленського зі статтею і виписали йому штраф. Правопорушення кваліфікували за ч. 10 ст. 212 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму). Санкція статті передбачає штраф від 510 до 750 гривень.

Нагадаємо, українським законодавством заборонена демонстрація результатів волевиявлення під час виборів.

Зеленський показав бюлетень і пояснив свій вчинок (відео: YouTube/Радіо Свобода)

До речі, в штабі Володимира Зеленського пояснили чому Денис Манжосов відмовився від прес-конференції 11 квітня.

Як повідомлялося раніше, 21 квітня на другому турі виборів президента України 2019 проголосували батьки Володимира Зеленського і поділилися очікуваннями від виборів.