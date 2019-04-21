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Меня попросили: Зеленский объяснил демонстрацию бюллетеня

STYLERВыборы 2019    21.04.2019 - 19:13
Меня попросили: Зеленский объяснил демонстрацию бюллетеня
Зеленский показал бюллетень и объяснил свой поступок (коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский не стал ничего отрицать

Владимир Зеленский пояснил правоохранителям, почему нарушил избирательное законодательство, показав заполненный бюллетень во время голосования. Об этом сообщает "Радио свобода".

После голосования в штаб Зеленского приехала полиция и выписала ему штраф за нарушение законодательства. Он не стал отрицать свой поступок, и объяснил его тем, что журналисты попросили показать бюллетень и он не сориентировался.

"Журналисты мне сказали: "пожалуйста, не спешите вбрасывать, покажите людям", я не сориентировался и показал", - пояснил Зеленский.

Полицейские ознакомили Зеленского со статьей и выписали ему штраф. Правонарушение квалифицировали по ч. 10 ст. 212 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитация в день проведения референдума). Санкция статьи предусматривает штраф от 510 до 750 гривен.

Напомним, украинским законодательством запрещена демонстрация результатов волеизъявления во время выборов.

Зеленский показал бюллетень и объяснил свой поступок (видео: YouTube/Радио Свобода)

К слову, в штабе Владимира Зеленского пояснили почему Денис Манжосов отказался от пресс-конференции 11 апреля.

Как сообщалось ранее, 21 апреля на втором туре выборов президента Украины 2019 проголосовали родители Владимира Зеленского и поделились ожиданиями от выборов.

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