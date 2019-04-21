ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мене попросили: Зеленський пояснив демонстрацію бюлетеня

STYLERВибори 2019    21.04.2019 - 19:13
Мене попросили: Зеленський пояснив демонстрацію бюлетеня
Зеленський показав бюлетень і пояснив свій вчинок (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський не став нічого заперечувати

Володимир Зеленський пояснив правоохоронцям, чому порушив виборче законодавство, показавши заповнений бюлетень під час голосування. Про це повідомляє "Радіо свобода".

Після голосування до штабу Зеленського приїхала поліція і виписала йому штраф за порушення законодавства. Він не став заперечувати свій вчинок, і пояснив його тим, що журналісти попросили показати бюлетень і він не зорієнтувася.

"Журналісти мені сказали: "будь ласка, не поспішайте вкидати, покажіть людям", я не зорієнтувався і показав", - пояснив Зеленський.

Поліцейські ознайомили Зеленського зі статтею і виписали йому штраф. Правопорушення кваліфікували за ч. 10 ст. 212 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму). Санкція статті передбачає штраф від 510 до 750 гривень.

Нагадаємо, українським законодавством заборонена демонстрація результатів волевиявлення під час виборів.

Зеленський показав бюлетень і пояснив свій вчинок (відео: YouTube/Радіо Свобода)

До речі, в штабі Володимира Зеленського пояснили чому Денис Манжосов відмовився від прес-конференції 11 квітня.

Як повідомлялося раніше, 21 квітня на другому турі виборів президента України 2019 проголосували батьки Володимира Зеленського і поділилися очікуваннями від виборів.

Вибори 2019: як проходить другий тур голосування ЦВК заявляє про зменшення порушень, пов'язаних з бюлетенями
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить другий тур голосування Результати виборів президента України
Новини України Володимир Зеленськийвыборы
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся