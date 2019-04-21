Мене попросили: Зеленський пояснив демонстрацію бюлетеня

Зеленський показав бюлетень і пояснив свій вчинок (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський не став нічого заперечувати

Володимир Зеленський пояснив правоохоронцям, чому порушив виборче законодавство, показавши заповнений бюлетень під час голосування. Про це повідомляє "Радіо свобода".

Після голосування до штабу Зеленського приїхала поліція і виписала йому штраф за порушення законодавства. Він не став заперечувати свій вчинок, і пояснив його тим, що журналісти попросили показати бюлетень і він не зорієнтувася.

"Журналісти мені сказали: "будь ласка, не поспішайте вкидати, покажіть людям", я не зорієнтувався і показав", - пояснив Зеленський.

Поліцейські ознайомили Зеленського зі статтею і виписали йому штраф. Правопорушення кваліфікували за ч. 10 ст. 212 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму). Санкція статті передбачає штраф від 510 до 750 гривень.

Нагадаємо, українським законодавством заборонена демонстрація результатів волевиявлення під час виборів.

Зеленський показав бюлетень і пояснив свій вчинок (відео: YouTube/Радіо Свобода)

До речі, в штабі Володимира Зеленського пояснили чому Денис Манжосов відмовився від прес-конференції 11 квітня.

Як повідомлялося раніше, 21 квітня на другому турі виборів президента України 2019 проголосували батьки Володимира Зеленського і поділилися очікуваннями від виборів.