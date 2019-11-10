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У меня даже есть фото: Нефедов раскрыл детали личных встреч с премьер-министром

STYLERПерсоны    10.11.2019 - 14:02
У меня даже есть фото: Нефедов раскрыл детали личных встреч с премьер-министром
Алексей Гончарук и Максим Нефедов (коллаж РБК-Украина)

Госслужащий Максим Нефедов рассказал о дружбе с премьер-министром Алексеем Гончаруком

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов рассказал, как отдыхает и выпивает с Алексеем Гончаруком. Также он признался, какую самую большую взятку ему предлагали. Также он рассказал, как изменилась его жизнь после назначения главой таможни в интервью Кате Осадчей, говорится в "Светской жизни".

Журналистка поинтересовалась, какую самую большую взятку предлагали Нефедову, так как таможенная служба для всех его предшественников была "золотой жилкой".

"Мне намекали на то, что, если я не буду трогать историю с домиками в Конча-Заспе, которые принадлежат профсоюзу государственной таможенной службы, но которые несколько тысяч гривен в месяц арендуют все бывшие керманычи таможенной службы, то в принципе я тоже смогу получить такой домик за 3 тысячи гривен в месяц. И люди долго не могли понять, когда я говорю: "нет, ну все-таки имущество нужно возвращать, ну это же государственные деньги", - признается Нефедов, добавляя, что ему намекали на два дома.

Также Максим Нефедов рассказал о дружбе с нынешним премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и о том, ходят ли они вместе в бары.

"Да, у меня есть фотография премьер-министра, который даже пьет маленькую бутылку пива", - признался госслужащий.

Нефедов раскрыл детали личных встреч с премьер-министром Гончаруком (видео: youtube.com)

Напомним, что ранее Гончарук дал новому главе Госгеонедр два месяца на реформы.

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