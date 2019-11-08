Гончарук дал новому главе Госгеонедр два месяца на реформы

Фото: Алексей Гончарук представил главу Госгеонедр Романа Опимаха (kmu.gov.ua)

До конца года он должен избавиться от саботажников, коррупционеров и лидеров "схематозов"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал два месяца новому главе Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр) Роману Опимаху на проведение реформ в ведомстве. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам Гончарука, недропользование - одна из самых коррумпированных сфер в Украине.

"У общества не случайно нет доверия к этому органу. Однако я доверяю новому руководителю, который должен кардинально изменить принципы работы службы", - отметил Гончарук.

Премьер-министр добавил, что "страна в весьма затруднительном положении, в частности, потому, что некоторые работники действовали не в интересах страны".

"Ставлю новому руководителю четкую задачу. До конца года избавиться саботажников, коррупционеров и лидеров "схематозов". Орган должен стать открытым, весь документооборот должен быть максимально оцифрованный", - подчеркнул Гончарук.

Напомним, решение о назначении нового главы Государственной службы геологии и недр принято в среду, 6 ноября, на заседании Кабмина.

Как сообщили в Кабмине, у Опимаха более 15 лет опыта взаимодействия с органами государственной власти и работы по стратегическому планированию и повышения эффективности процессов в сфере нефтегазовой промышленности.

Как сообщало РБК-Украина, 4 ноября правительство назначило Сергея Масличенко заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.