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У мене навіть є фото: Нефедов розкрив деталі особистих зустрічей з прем'єр-міністром

STYLERПерсони    10.11.2019 - 14:02
У мене навіть є фото: Нефедов розкрив деталі особистих зустрічей з прем'єр-міністром
Олексій Гончарук та Максим Нефьодов (колаж РБК-Україна)

Держслужбовець Максим Нефьодов розповів про дружбу з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов розповів, як відпочиває і випиває з Олексієм Гончаруком. Також він зізнався, який найбільший хабар йому пропонували. Також він розповів, як змінилося його життя після призначення главою митниці в інтерв'ю Каті Осадчій, йдеться у "Світському житті".

Журналістка поцікавилася, який найбільший хабар пропонували Нефедову, так як митна служба для всіх його попередників була "золотою жилкою".

"Мені натякали на те, що, якщо я не буду чіпати історію з будиночками в Конча-Заспі, які належать профспілці державної митної служби, які кілька тисяч гривень в місяць орендують всі колишні керманичі митної служби, то в принципі я теж зможу отримати такий будиночок за 3 тисячі гривень на місяць. І люди довго не могли зрозуміти, коли я кажу: "ні, ну все-таки майно потрібно повертати, ну це ж державні гроші", - зізнається Нефьодов, додаючи, що йому натякали на два будинки.

Також Максим Нефьодов розповів про дружбу з нинішнім прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком і про те, чи ходять вони разом в бари.

"Так, у мене є фотографія прем'єр-міністра, який навіть п'є маленьку пляшку пива", - зізнався держслужбовець.

Нефьодов розкрив деталі особистих зустрічей з прем'єр-міністром Гончаруком (відео: youtube.com)

Нагадаємо, що раніше Гончарук дав новому главі Держгеонадр два місяці на реформи.

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Новини України Катя ОсадчаМаксим НефедовОлексій Гончарук
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