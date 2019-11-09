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"Центрэнерго" одной из первых отдадут на приватизацию, - Гончарук

Новости » Политика     09.11.2019 - 11:37
"Центрэнерго" одной из первых отдадут на приватизацию, - Гончарук
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Правительство хочет, чтобы компания "Центрэнерго" перешла под руководство иностранца

Компания "Центренерго" одна из первых в очереди на приватизацию, однако правительство хочет, чтобы компанию возглавил иностранец. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на Киевском международном экономическом форуме.

По словам премьера, Кабинет министров планирует приватизировать компанию "Центрэнерго" одной из первых. На данный момент компанию готовят к приватизации.

"Центрэнерго" должна быть подготовленной к приватизации. Орган, который отвечает за приватизацию - Фонд госимущества. В Фонде сейчас менеджер, который не зависит ни от одного олигарха. Этот прогресс также нельзя не замечать. Поэтому мы не сидим и не делаем вид, что ничего не происходит", - подчеркнул премьер.

Гончарук добавил, что правительство будет делать все возможное, чтобы компания перешла в руки иностранного собственника.

"Центрэнерго" в топ-приоритете на приватизацию. И я хочу, чтобы эта компания была приватизирована внешним, настоящим иностранным игроком. И правительство будет делать все возможное, чтобы сюда (в Украину - ред.) зашел какой-то сильный игрок", - заявил он.

Гончарук на Киевском международном экономическом форуме

Выступление премьер'єра Гончарука на Киевском международном экономическом форуме

Опубликовано 24 Канал Пятница, 8 ноября 2019 г.

Напомним, ранее глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предложил продать компанию "Центрэнерго" вместе с шахтами. Герус объяснил, что речь в основном идет о шахтах Донецкого региона.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныЦентрэнергоприватизация
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