MELOVIN роздягнувся у підтримку Зеленського після скандалу з Трампом (фото)

Український співак MELOVIN не залишився осторонь скандалу, що розгорнувся навколо візиту Володимира Зеленського до Білого дому. Артист яскраво відреагував на безглузде питання від кореспондента Білого дому Браяна Ґленна про відсутність костюма у президента України .

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис співака у його Instagram -акаунті.

Артист обрав оригінальний спосіб висловити свою позицію. Він опублікував фотографію з оголеним торсом, на якому червоним кольором написав: "Сила не в костюмі".

Під фотографією співак залишив розгорнутий коментар, в якому розкритикував безглуздість питання про костюм та підкреслив важливіші цінності

"Костюм не робить тебе людиною. Не є гарантом людяності та миролюбства. В стилі лихих 90-х, та "поясни за шмот". Деякі речі, свідками яких ми стали, були досить неоднозначними та, будемо чесні, безглуздими. Мене вибили з колії чимало моментів, я теж людина зі своїми рефлексіями. Але фраза: "Чому не одягнув костюм?"… Якби це були усі наші проблеми", - написав представник України на "Євробаченні-2018" під світлиною.

MELOVIN закликав українців до єдності та віри у майбутнє, наголошуючи на необхідності зосередитися на підтримці країни, а не на зовнішньому вигляді лідерів.

MELOVIN підтримав Зеленського (фото: instagram.com/melovin_official)

"Тримаємось. Єднаємося, як ніколи. Донатимо. І просто віримо… В майбутнє, в країну, в президента, в нас", - додав він.

Підписники одразу підтримали виконавця сотнями коментарів.

"Зустрілися якось у Білому домі людина без костюма і костюми без людей…" - написав один юзер.

"Ця ситуація стала досить показовою в багатьох аспектах. Але це має нас зробити тільки сильнішими. Віримо в нашу Україну!" - додав інший.

"Так, це правда, в костюмі, чи без костюма - це не важливо, головне залишитись людиною, яка вміє відстояти своє, свою та своїх…" - підкреслив третій.

Нагадаємо, що весь світ досі обговорює важливу зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі. Проте, окрім політичних аспектів, значну увагу привернув зовнішній вигляд українського лідера. Кореспондент Браян Ґленн поставив президенту України провокаційне питання, чи має той костюм. Зеленський гідно відповів, що одягне костюм після перемоги України у війні.

Ця репліка викликала хвилю обурення серед багатьох користувачів соцмереж, як в Україні, так і за її межами. Українського президента підтримали й американці, вважаючи питання про костюм недоречним на тлі серйозних викликів, які стоять перед нашою державою.

Зазначимо також, що нещодавно MELOVIN випустив пісню і кліп "Твоя вина". Для зйомок відео артист вирушив у рідну Одесу, на своє "місце сили".

На думку артиста, його свіже творіння "допоможе допрожити невдалий досвід і зробити правильні висновки, адже у суспільстві довго вирувало поняття, що у невдалих стосунках завжди винні обидва".

"Через травматичний досвід ми починаємо порівнювати наслідки. Раніше я постійно чув цю фразу і сповідував її до одного моменту, до повторної зради. Коли, здавалося б, всі питання були вирішені. Тепер знаю точно - бувають ситуації, коли є винний і потерпілий. І нездоровою практикою лишається те, що ми продовжуємо розмивати кордони, розказуючи, що винні двоє, коли є один потерпілий. Це стосується не лише любовних стосунків, а і дружби, навіть політичних відносин… Чого завгодно", - коментує співак.

До слова, "Твоя вина" - це своєрідне продовження хіта "Обиратиму себе", який артист виконав разом із переможницею шоу "Неймовірні дуети", співачкою ISKRA.

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