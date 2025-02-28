Зеленський зустрівся з Трампом: перші подробиці

Президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися в Білому домі у п'ятницю, 28 лютого. Відбудуться їх заяви для ЗМІ та церемонія підписання рамкової угоди про корисні копалини між двома країнами.

Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні - в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Зустріч із Трампом і головні заяви

Трамп зустрів Зеленського біля входу до Білого дому приблизно о 18:20 за Києвом.

До зустрічі з Трампом президент України провів переговори з двопартійною делегацією Сенату. А також зустрівся з із президентом Євангельської асоціації Біллі Грема та організації "Сумка самаритянина" (Samaritan’s Purse) Франкліном Гремом.

Трамп: угода щодо копалин є "великим зобов'язанням США"

Дональд Трамп підтвердив, що "справедлива угода" з Україною про видобуток корисних копалин буде підписана сьогодні. "Це велике зобов'язання з боку США", - додав він.

Президент Зеленський висловив сподівання, що це стане кроком вперед для України.

Зеленський: важливо сказати, що війну почав Путін

"Ви сказали "досить війни", думаю, важливо сказати, що війну почав Путін. Він вбивця і терорист, але я сподіваюся, що разом ми зможемо зупинити його. Нам важливо врятувати країну і жодних компромісів з вбивцею", - сказав президент України.

Зеленський також сказав, що у США найкраща ППО у світі і Україні потрібні засоби захисту.

Трамп: коли мирну угоду буде укладено, війна завершиться

За його словами, Росія не захоче повернутися (до війни, - ред.), ніхто не захоче повернутися. Він також додав, що Україні доведеться піти на компроміси, але лише тому, що не можна досягати угод без компромісів. Але вони "не будуть такими великими, як думають деякі".

Зеленський: угоди про копалини недостатньо, треба гарантії

Президент України каже, що угоди про копалини недостатньо, бо російські солдати будуть боятися нападати, якщо "ми будемо сильними". А якщо ми будемо недостатньо сильними, якщо склади будуть пустими, ми не зможемо захищатися.

Зеленський також закликав США дати гарантії Британії та Франції для введення миротворців. Трамп у відповідь сказав, що гарантії безпеки сьогодні не обговорюються.

Трамп: я посередині, сподіваюся, мене запам’ятають як миротворця

Трамп хоче "рятувати життя" і сподівається, що його запам’ятають як миротворця. Відповідаючи на питання, чи є він посередником, він фактично підтвердив це. "Я і за Україну, і за Росію", - сказав він і додав, що хоче завершення війни.

На питання, чи буде зустріч Путіна і Зеленського, Трамп відповів: "Вони не люблять одне одного".

Очікування від зустрічі

Перед цим вони зустрічалися у вересні 2024 року, але тоді Трамп перебував ще у статусі кандидата в президенти США.

Таким чином, це перша зустріч між двома лідерами з моменту вступу Трампа на посаду. Зеленський наголошував на важливості зустрітися з американським президентом перед можливими переговорами Трампа з диктатором Володимиром Путіним, що й у підсумку й відбулося. Зеленський назвав це "гарним сигналом".

Зазначимо, що перед зустріччю обидва лідери ділилися своїми очікуваннями і планами щодо перемовин. Так, Трамп заявляв, що очікує на приїзд Зеленського для підписання "дуже великої угоди", натомість український лідер наголошував, що це лише попередній договір, а от наступний - вже буде серйозніший і складніший.

Глава української держави ділися очікуваннями від зустрічі з Трампом. Він говорив, що хоче обговорити не лише угоду зі США, а й ключові питання, зокрема подальшу підтримку України з боку США та перспективи співпраці між двома країнами.

Як казав Зеленський, він хоче почути відповідь, чи може Київ розраховувати в майбутньому на підтримку Вашингтона, а також сподівається отримати більше конкретики щодо позицій Сполучених Штатів і можливих спільних кроків для завершення війни.

"Я дуже прямо запитаю, чи США зупинять підтримку, чи ні, чи зможемо ми купувати зброю, якщо вона не буде надаватись як допомога, чи можемо ми купувати зброю напряму у США. Третє питання - чи можемо ми працювати із замороженими активами, наприклад, для купівлі зброї, для інвестицій у багато що - як ті ж мінерали, у відбудову України", - сказав Зеленський.

Також в контексті американсько-російських перемовин, як ведуться без участі Києва, президент хоче наголосити, що будь-які рішення щодо України не можуть ухвалюватися без її участі.

Критика, яка лунала з боку Трампа

Втім, цій зустрічі передувала низка різких заяв Трампа на адресу Зеленського. Їх американський лідер зробив після того, як Київ відмовився визнавати "борг" перед Вашингтоном за вже поставлену допомогу. Нагадаємо, що першочергові варіанти угоди від США передбачали 100% володіння інвестиційним фондом і суму в 500 млрд.

Після чого Трамп називав Зеленського "диктатором". Більше того, президент США прямо натякав, що Україні потрібно провести вибори, оскільки глава української держави нібито має лише "4% рейтингу підтримки".

Втім, коли Зеленський, відреагувавши, сказав, що Трамп живе в російському "дезінформаційному просторі", американський лідер знову розкритикував президента України.

Однак буквально напередодні зустрічі із Зеленським риторика Трампа значно пом'якшилася. Це зокрема відбулося на тлі того, що Києву та Вашингтону вдалося узгодити умови рамкової угоди про копалини.

Так, Трамп навпаки похвалив колегу і сказав, що "не може повірити", що називав президента України "диктатором".

Зустріч могла зірватися?

Напередодні навіть з'являлася інформація, що зустріч Зеленського і Трампа могла зірватися. Телеканал BFMTV із посиланням на французьке дипломатичне джерело повідомив, що Білий дім надсилав президентові України повідомлення, у якому просив його не приїжджати на зустріч до Вашингтона. Однак французький президент Емманюель Макрон переконав Трампа зустрітись із Зеленським.

"Володимир Зеленський зателефонував Еммануелю Макрону, який, своєю чергою, зв'язався з Дональдом Трампом, попросивши його прийняти свого колегу і додавши, що поручиться за нього. Зрештою, Дональд Трамп погодився, оголосивши в середу, що прийме українського лідера в Білому домі", - йшлося в публікації ЗМІ.