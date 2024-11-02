MELOVIN посварився з відомим ведучим: "Нехай знімають з ротації"

Виконавець MELOVIN (Костянтин Бочаров) посварився з ведучим і генеральним продюсером радіо "Люкс ФМ" Євгеном Фешаком. Між ними сталася конфліктна ситуація під час ефіру проєкту "Все пучком", і Фешак навіть хотів вигнати артиста зі студії.

MELOVIN і Фешак посварилися

Спершу інформація про це з'явилася на сайті "Люкс ФМ", де йшлося про те, що Євген хотів вигнати Костянтина через його поведінку.

"Ми в ефірі "Люкс ФМ" розважаємо людей, створюємо контент для гарного настрою. Але після першого виходу в ефір я помітив, що MELOVIN поводиться зверхньо, ніби не він просився в ефір, а я його вмовляв прийти. Я запитав: "Друже, що з тобою?", на що отримав відповідь: "Знаєш, яке це вже за сьогодні в мене інтерв’ю?". Я відповів, що мені байдуже, і якщо він тут, то має поводитися відповідно! Тоді і з’явилося бажання просто вигнати його зі студії", - поділився деталями Фешак.

Євген Фешак (фото: instagram.com/feshak_eugenio)

До студії "Люкс ФМ" MELOVIN прийшов разом зі своєю колегою, виконавицею Swoiia. Вони завітали на радіо, щоб презентувати свіжу композицію "Зодіак".

Після цього Бочаров також відреагував на слова Євгена та зробив заяву у блозі. Він оприлюднив кілька відео з ефіру, де, за його словами, можна побачити зневажливу поведінку по відношенню до виконавців.

Костянтин підкреслив, що після ефіру потиснув руку Фешаку та попрощався з ним, тому не очікував дізнатися про те, що той хотів його вигнати зі студії.

Наостанок співак зазначив, що, на його думку, і радіо, і артист мають співпрацювати, демонструючи взаємовигідну поведінку одне до одного, адже це - співпраця.

"Мені цікаво інше - чи довго наші шановні артисти ще готові ковтати таке ставлення до себе, мовчати і клянчити ротації? Чи нарешті ми зрозуміємо, що радіо та артист - це колаборація?. Це про взаємовклади, про повагу, бо це співпраця! Ніхто нікому не винен, але взаємоповага та людяність мають залишатися на першому місці. Нехай знімають з ротації. Мене це гіршим не зробить, але людиною залишусь я", - написав зірка.

До слова, Олексій Суханов погодився з думкою MELOVINа, заявивши про це у коментарях.

"Жодна ануляція ротації не зробить Вашу музику меньш якісною, а бажання слухача, серед яких і Ваш покірний слуга, вмикати частіше цю музику в своїх навушниках! Залишаюсь з великою повагою до Вас!" - зазначив Суханов.

Костянтин Бочаров (фото: instagram.com/melovin_official)