Меган Маркл запустит свою линию одежды: что это будет

Фото: Меган Маркл (Getty Images)

Меган Маркл решила попробовать себя в качестве дизайнера одежды

Меган Маркл, которая недавно стала матерью и поправилась после родов, решила выпустить свою линию одежды. Она будет демократичной и доступной. Супруга принца Гарри намерена начать сотрудничество с известной маркой одежды Mark&Spencer. Также в создании недорогой одежды примет участие благотоворительный фонд Smart Works.

Так называемая капсульная коллекция будет представлена уже в 2019 году. В нее войдут юбки-карандаши, офисные брюки разнообразных фасонов, блейзеры, элегантные джемперы, а также белые блузки-рубашки, которым отдает предпочтение Маркл.

Этот проект будет благотворительным, и деньги с продажи каждой второй вещи будут отправлены в организацию Smart Works. Она помогает безработным и социально уязвимым женщинам обрести профессию.

Фото: Меган Маркл в одежде от Mark&Spencer

Отметим, что после того, как Маркл переехала из США в Великобританию, она неоднократно демонстрировала свое безупречное чувство стиля. Меган умело сочетает в своем гардеробе одежду класса люкс, а также демократичные марки, например, такие, как Mark&Spencer. Бывшая актриса неравнодушна к Givenchy, Stella McCartney, но и не брезгует местными английскими марками с демократическим ценником.

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