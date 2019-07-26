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Вышла за Гарри по любви? Сколько зарабатывала Меган Маркл до замужества

STYLERПерсоны    26.07.2019 - 21:45
Вышла за Гарри по любви? Сколько зарабатывала Меган Маркл до замужества
Меган Маркл стала мультимиллионером до замужества – сколько заработала герцогиня (коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл заработала приличное состояние еще до замужества с принцем Гарри

Меган Маркл стала мультимиллионером до замужества с принцем Гарри. Герцогиня Сассекская накопила огромное состояние во время своей 7-летней актерской карьеры. О том, сколько стоит состояние Маркл – рассказывает издание Express.

37-летняя Меган Маркл оставила позади свою актерскую карьеру, перед тем как связать себя узами брака с принцем Гарри. С тех пор она переориентировала свою энергию на воспитание сына Арчи. До этого американка упорно работала, чтобы скопить себе состояние. С 2011 по 2018 год она появлялась в серии фильмов и телешоу, включая Deal or No Deal, 90210 и Horrible Bosses. После получения роли Рэйчел Зейн Меган ушла из кино. Она снялась в 100 эпизодах шоу, которое скоро вернется в Netflix.

Меган, как сообщается, платили £37,000 за эпизод, что давало ей в год не менее £333,000.

По данным других изданий Меган была мультимиллионером задолго до того, как стала членом королевской семьи, перед замужеством она имела £5 миллионов состояния.

Вышла за Гарри по любви? Сколько зарабатывала Меган Маркл до замужества

Меган Маркл стала мультимиллионером до замужества – сколько заработала герцогиня (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Точная сумма, которую герцог и герцогиня Сассекские получают на королевские расходы не обнародована. Но очевидно, что домашние хозяйства принца Уильяма и принца Гарри получили не менее 5 миллионов фунтов стерлингов в прошлом году. Общая стоимость имущества Меган и Гарри оценивается в 29 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что ранее, пока известный хирург распространил слухи про уколы красоты для Кейт, королевский репортер Кэролайн Дюран приоткрыла завесу тайны об истинных отношениях жен принца Уильяма и принца Гарри. Меган Маркл и Кейт Миддлтон создали секретный чат.

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри побили рекорд Гиннеса.

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