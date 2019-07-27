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Меган Маркл ненавидит вся Британия: что произошло

STYLERПерсоны    27.07.2019 - 12:31
Меган Маркл ненавидит вся Британия: что произошло
Меган Маркл возненавидели британцы - что произошло (коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл за последние несколько месяцев достаточно часто попадала в неприятные ситуации

Меган Маркл и принц Гарри не раз обвинялись в публикации фальшивых фотографий с принцем Гарри или обнародовании неправдивой информации за последние несколько месяцев. Герцоги держали в секрете и информацию о крестных родителях Арчи. С каждым днем новоиспеченные родители все больше ограждают себя от внимания общественности и прибегают ко лжи, что существенно разочаровало поклонников королевской четы.

Такое поведение вызвало недовольство общественности, которое первоначально тепло приветствовало Меган Маркл в королевской семье после ее свадьбы с принцем Гарри 19 мая прошлого года. Хотя " ущерб", нанесенный их имиджу, можно компенсировать, Энтони Берр, генеральный директор Burr Media считает, что пара должна действовать, чтобы вернуть любовь с британцев. Об этом пишет Express.

"Все не так плохо, чтобы начинать все с начала. Но они должны упорно работать над восстановлением ущерба для их имиджа. Во-первых, Меган должна перестать вести себя как знаменитость, которая снялась на телевидении, и начать процесс обучения быть герцогиней. Но она не может сделать это в одиночку, ей нужна помощь в основном от мужа, который знает, как это работает лучше, чем кто-либо", - считает Берр.

Меган Маркл ненавидит вся Британия: что произошло

Меган Маркл возненавидели британцы - что произошло (фото: instagram.com)

Он также считает, что приоритеты принца сейчас связаны не с социальным статусом его супруги, а ее личным комфортом.

"Просто кажется, что на данный момент его приоритетом является убеждение в том, что его новая жена настолько счастлива, насколько она может быть в своем новом окружении, и что с ребенком она не испытывает стресса. Это вполне понятно", - добавил директор Burr Media.

Энтони Берр по-своему выразил знаменитую фразу "за все нужно платить".

"Если вы хотите великолепия королевской жизни, вы должны принести жертвы... и уединение является верхом этого списка жертв", - отмечает он.

Эксперт считает, что Меган нужно быть более открытой с поклонниками королевской семьи. Публикуя настоящие снимки подрастающего Арчи, чаще посещая мероприятия, она сможет вернуть к себе здоровый интерес.

Напомним, что ранее стало известно, сколько зарабатывала Меган Маркл до замужества.

Также мы писали, что стало известно о секретном чате Миддлтон и Маркл.

До этого сообщалось, что Меган Маркл располнела из-за вредной еды.

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