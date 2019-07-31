Меган Маркл запустить свою лінію одягу: що це буде

Фото: Меган Маркл (Getty Images)

Меган Маркл вирішила спробувати себе в якості дизайнера одягу

Меган Маркл, яка нещодавно стала матір'ю і погладшала після пологів, вирішила випустити свою лінію одягу. Вона буде демократичною і доступною. Дружина принца Гаррі має намір почати співпрацю з відомою маркою одягу Mark&Spencer. Також у створенні недорогого одягу візьме участь благодійний фонд Smart Works.

Так звана капсульна колекція буде представлена вже в 2019 році. В неї увійдуть спідниці-олівці, офісні штани різноманітних фасонів, блейзери, елегантні штани, а також білі блузки-сорочки, яким віддає перевагу Маркл.

Цей проект буде благодійним, і гроші з продажу кожної другої речі будуть відправлені в організацію Smart Works. Вона допомагає безробітним жінкам здобути професію.

Фото: Меган Маркл в одязі від Mark&Spencer

Зазначимо, що після того, як Маркл переїхала із США до Великобританії, вона неодноразово демонструвала своє бездоганне відчуття стилю. Меган вміло поєднує у своєму гардеробі одяг класу люкс, а також демократичні марки, наприклад, такі, як Mark&Spencer. Колишня актриса небайдужа до Givenchy, Stella McCartney, але й не гребує місцевими англійськими марками з демократичним цінником.

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