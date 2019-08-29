Меган Маркл устала быть герцогиней: в ее голове появился новый план

Меган Маркл надоела королевская жизнь и все, что с ней связано. Как сообщают инсайдеры, герцогиня Сассекская готова вернуться в кино и даже уже подыскивает для себя подходящий сценарий. Об этом пишет издание Daily Express.

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл готова снова сняться в кино, но вряд ли поклонники увидят ее в нашумевшем блокбастере, сериале или детективе. Как утверждает королевский эксперт Роб Шутер, герцогиня Сассекская выберет исторический или документальный фильм. Не исключено, что Меган Маркл пойдет и в другую сферу – станет продюсером, так как свою жизнь без кинематографа она не мыслит.

"Меган Маркл нравится ее королевская жизнь, ей нравится быть мамой, но для нее этого недостаточно", - считает королевский эксперт.

Ее бывший агент Джина Нелторп-Каун также выражала надежду, что после замужества и рождения ребенка, Меган Маркл снова задумается о своей карьере.

"Она целеустремленная женщина и знает, чего хочет. Она современна, имеет собственную волю и она – лидер. Если она захочет сняться в кино – то снимется", - считает Нелторп-Каун.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Как выяснилось, ее муж, принц Гарри, не будет препятствовать ей в карьере актрисы и даже считает, что она талантлива и лучшая актриса в мире. Хотя наверняка ему будет не очень приятно увидеть герцогиню в кадре с другим мужчиной.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что королева запретила беременеть Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

А также рассказывали о том, что Меган Маркл и принца Гарри упрекнули в цинизме.