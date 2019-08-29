Меган Маркл втомилася бути герцогинею: в її голові з'явився новий план

Меган Маркл набридло королевське життя і все, що з нею пов'язано. Як повідомляють інсайдери, герцогиня Сассекська готова повернутися в кіно і навіть вже підшукує для себе відповідний сценарій. Про це пише видання Daily Express.

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл готова знову знятися в кіно, але навряд чи шанувальники побачать її в гучному блокбастері, серіалі або детективі. Як стверджує королівський експерт Роб Шутер, герцогиня Сассекська вибере історичний або документальний фільм. Не виключено, що Меган Маркл піде в іншу сферу – стане продюсером, так як своє життя без кінематографа вона не мислить.

"Меган Маркл подобається її королівське життя, їй подобається бути мамою, але для неї цього недостатньо", - вважає королівський експерт.

Її колишній агент Джина Нелторп-Каун також висловлювала надію, що після заміжжя і народження дитини, Меган Маркл знову задумається про свою кар'єру.

"Вона цілеспрямована жінка і знає, чого хоче. Вона сучасна, має власну волю і вона – лідер. Якщо вона захоче знятися в кіно – то зніметься", - вважає Нелторп-Каун.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Як з'ясувалося, її чоловік, принц Гаррі, не буде перешкоджати їй у кар'єрі акторки і навіть вважає, що вона талановита і найкраща актриса в світі. Хоча, напевно, йому буде не дуже приємно побачити герцогиню в кадрі з іншим чоловіком.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що королева заборонила вагітніти Кейт Міддлтон і Меган Маркл.

А також розповідали про те, що Меган Маркл і принцу Гаррі дорікнули в цинізмі.