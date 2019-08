Кейт и Уильям окончательно открестились от Меган и Гарри: что произошло

Меган Маркл с принцем Гарри и принц Уильям с Кейт Миддлтон (фото: royal.gov.uk)

Кейт Миддлтон и принц Уильям поставили точку в деловых отношениях с Меган Маркл и принцем Гарри

Меган Маркл и принц Гарри окончательно разошлись с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Недавно стало известно, что благотворительный фонд, когда-то основанный братьями, теперь окончательно переименован - имя герцогов Сассекских больше не значится в названии организации. Об этом пишет британский таблоид Mirror.

Так, о выходе Меган и Гарри из Королевского фонда стало известно еще летом этого года. Герцоги Сассекские объявили, что будут создавать свою собственную организацию.

Теперь же герцоги Кембриджские юридически переименовали организацию под названием "Королевский фонд герцога и герцогини Кембриджской и герцога и герцогини Сассекской" (англ. The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge and The Duke and Duchess of Sussex), убрав из названия герцогов Сассекских.

Принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон (фото: royal.gov.uk)

Отмечается, что это последний шаг в отделении Гарри и Меган от совместной благотворительной организации.

Напомним, братья создали Королевский фонд в 2009 году и Кейт Миддлтон присоединилась к нему через два года после того, как вышла замуж за Уильяма. С тех пор герцогиня Кембриджская играет ключевую роль в его работе.

А Меган Маркл впервые присоединилась к трио накануне свадьбы с принцем Гарри.

Стоит отметить, что Королевский фонд еще не обновил название на своем веб-сайте и не убрал с заглавного фото снимки Меган и Гарри.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Меган и Гарри в июле официально зарегистрировали свою собственную благотворительную организацию - Королевский фонд Сассекских (The Sussex Royal Foundation).

Эта новость стала еще одним свидетельством разлада между братьями, который начался вместе с отношениями Гарри и Маркл. Тогда Уильям высказал Гарри недовольство тем, что тот "торопится" связывать себя узами с Меган Маркл.

Последним доказательством ссоры между когда-то дружными братьями стало то, что герцоги Кембриджские и Сассекские отправились в отпуск в Шотландию не только в разное время, но и поселились в разных домах.

Кроме того, Кейт Миддлтон вместе с принцом Уильямом недавно преподали урок лицемерному поступку Меган и Гарри с частными перелетами, полетев в Шотландию коммерческим рейсом.