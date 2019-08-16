Маркл и Гарри окончательно рассорились с Кейт и Уильямом: что произошло

Коллаж: РБК-Украина

Между герцогами Сассекскими и Кембриджскими вновь пробежала черная кошка

Меган Маркл и ее супруг принц Гарри уже скоро отправятся в поездку в Шотландию, где в замке Балморал разделят вместе с королевой Елизаветой II ее отпуск. Но этот долгожданный визит уже вызывает ряд вопросов, которые могут говорить о нарастании размолвки между семейством герцогов Сассекских и Кембриджских. Об этом пишет западный таблоид Fox News.

Стоит отметить, что Кейт Миддлтон и принц Уильям уже перенесли свой отпуск на более позднее время - они отправятся туда после Меган Маркл и принц Гарри.

Шотландская резиденция Елизаветы II замок Балморал (фото: thousandwonders.net)

Теперь же стало известно, что герцоги Кембриджские и Сассексие во время пребывания в Шотландии будут проживать в разных домах.

Кейт и Уильям поселятся в уютном отдаленном от Балморала коттедже под названием "Тамнагар" (англ. Tam-na-Ghar). В этом домике они часто коротали время еще в период начала своих отношений.

А Меган и Гарри разделят вместе с королевой ее летнюю резиденцию - замок Балморал.

Коттедж Tam-na-Ghar (фото: teatimewiththecambridges.com)

Слухи о напряженностями между двумя братьями постоянно ходят с тех пор, как Гарри начал встречатся с тогда еще американской актрисой Меган Маркл. Они якобы поссорились после того, как Уильям выразил обеспокоенность тем, что отношения Гарри с Меган развиваются слишком быстро.

Меган, Гарри, Уильям и Кейт (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Отметим, что покойная принцесса Диана отчаянно ненавидела Балморал из-за сырой погоды и вездесущих мошек.

К слову, в сети раскопали архивное фото, на котором Меган Маркл "позирует" с Кейт Миддлтон в 2014 году, за два года до знакомства с принцем Гарри.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри могут стать обладателями нового титула во время своего визита в Шотландию. После того, как они пересекут границу автономии, их не будут называть герцогом и герцогиней Сассекскими.