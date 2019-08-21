Впервые в королевской семье: Меган Маркл наняла для Арчи необычную няню

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл нашла для сына няню, которую считает идеальной

Меган Маркл долго перебирала кандидатуры на должность помощницы, которая помогала бы ей ухаживать за родившимся 6 мая первенцем Арчи. Когда герцоги Сассекские возвращались с наделавшего много шума отдыха на Ибице, папарацци удалось сделать снимки новой няни Арчи Харрисона - ею стала некая темнокожая женщина.

Стоит отметить, что новая помощница - первая в истории королевской семьи темнокожая няня.

Меган Маркл принц Гарри и малыш Арчи (фото: GettyImages)

Сама герцогиня очень довольна новой няней. Инсайдер рассказал изданию The Sun, что герцогиня называет свою помощницу "подарком, ниспосланным Богом" и высоко ценит ее профессиональные качества. При этом Меган большую часть забот о малыше все же берет на себя.

По информации источника, новая няня обожает Арчи, а Гарри и Меган очень доверяют ей и планируют взять женщину с собой в путешествие по Африке, которое запланировано на ближайшее время.

Новая няня сына Меган Маркл Арчи Харрисона (фото: западные СМИ)

Женщина, чье имя пока не называется, отлично вписалась в семью, прекрасно управляется с Арчи и обожает мальчика. Гарри и Меган необычайно довольны ею, и собираются взять ее с собой в турне по странам Африке, в которой они вместе с ребенком собираются отправиться в будущем месяце.

Первые недели Меган помогала ее мама Дория Рэгланд, специально прилетевшая с Лос-Анджелеса. А нанятую со стороны няню 38-летняя Маркл быстро уволила "за непрофессионализм". Еще одна помощница дежурила лишь по ночам. Кроме того, поговаривали, что герцогиня невероятно придирчива и устраивала кандидаткам довольно жесткое собеседование.

Ухаживать за тремя детьми Кейт Миддлтон и принца Уильяма с 2014 года помогает испанка Мария Тереза Туррион Боралло. Женщина окончила специализированное престижное заведение для нянь - колледж Нортленд.

Няня детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма (фото: западные СМИ)

Здесь будущих нянь учат не только стандартным навыкам ухода за ребенком - они также осваивают боевые искуства и экстремальное вождение.

Воспитанием принца Гарри и Уильяма занималась Тигги Легг-Брук. Герцоги до сих пор поддерживают с женщиной теплые отношения.

Няня Уильяма и Гарри (фото: западные СМИ)

У принца Чарльза было две няни - Хелен Лайтбоди и Мейбл Андерсон. К последней он был оособенно сильно привязан.

Няня принца Чарльза ​​​​​​​(фото: западные СМИ)

Будущую монархиню Елизавету II и ее сестру Маргарет помогала воспитывать шотландка Марион Кроуфорд. Няня проработала в королевской семье около 20 лет и ушла на заслуженный отдых лишь после того, как Елизавета вышла замуж.

Няня Елизаветы и ее сестры Маргарет ​​​​​​​(фото: западные СМИ)

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарии хотят большую семью. Эксперты прогнозируют, что герцоги Сассекские могут объявить о беременности Меган уже до конца 2019 года.

К слову, ранее ходила молва о том, что герцоги Сассекские хотят усыновить малыша из Африки.