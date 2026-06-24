Росія стягує ППО до Москви та Керченського мосту, послаблюючи інші напрямки, - Зеленський
Росія перекидає системи протиповітряної оборони до Москви та району Керченського мосту - на інших напрямках захист суттєво послаблено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
Що повідомила розвідка
За словами глави держави, українська розвідка отримала внутрішні російські документи, які містять оцінку наслідків українських далекобійних ударів.
Також у документах, за словами Зеленського, зафіксовані заходи, яких вживає російське керівництво у відповідь.
Куди Росія перекидає ППО
"Одним із таких заходів є переміщення систем ППО з російських регіонів у Москву та до Керченського мосту", - повідомив Зеленський.
За його словами, саме ці два напрямки російське керівництво визначило пріоритетними для захисту.
"Фактично саме ці два периметри росіяни отримали команди захищати за рахунок послаблення інших напрямків на своїй території та на тимчасово окупованій території України", - зазначив президент.
Що ще обговорювали
Окремо глава держави повідомив, що отримав доповідь щодо стану російського ракетного виробництва та стратегічної авіації.
За його словами, Україна готує нові кроки у відповідь на продовження війни та удари по українській території.
Зеленський також наголосив, що Україна вже надала свої дипломатичні пропозиції, а відповідальність за затягування війни поклав на російське керівництво.
Атаки на Керченський міст та Москву
Удари по російській столиці не вщухають вже кілька тижнів. 18 червня українські безпілотники вразили Московський нафтопереробний завод у Капотні - на підприємстві спалахнула велика пожежа.
Атаку назвали найбільшою за два роки, а жителі кількох районів скаржилися на "нафтовий дощ".
Наступного дня удари по Москві не припинилися. Мер міста Сергій Собянін заявив, що нібито збито близько 35 безпілотників.
Нагадаємо, на вихідних у Криму пролунала серія вибухів. Російська влада тимчасово перекрила рух Кримським мостом, а місцеві жителі біля Керченського морського порту повідомляли про пожежу та густий дим.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив - українські сили завдали ударів по цілях по обидва боки Керченського мосту. Об'єкти знаходилися приблизно за 300 км від лінії фронту.