Снова переедут? Королева приготовила Меган Маркл новое жилье

Меган Маркл может переехать (Коллаж РБК-Украина)

Королева распорядилась приготовить для Меган Маркл и принца Гарри новые апартаменты

Меган Маркл, принц Гарри и их новорожденный сын Арчи Гаррисон могут переехать в Букингемский дворец. Об этом сообщает издание Hellomagazine.

Меган Маркл вместе с принцем Гарри и сыном Арчи на данный момент проживают в коттедже Фрогмор, так как они решили жить отдельно и покинули Кенсингтонский дворец.

Однако королева Елизавета II решила выделить молодой семье еще одни апартаменты – в Букингемском дворце. Как сообщают источники в королевской семье, дополнительные комнаты понадобятся Меган Маркл и принцу Гарри, когда они вернутся к своим обязанностям, к тому же герцогиня Сассекская неоднократно заявляла, что сидеть долго в декрете она не собирается.

Королева Елизавета знакомится со своим восьмым правнуком (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Комнаты в Букингемском дворце им могут понадобится во время официальных мероприятий в Лондоне. Кроме того, после переезда в Фрогмор, герцог и герцогиня Сассекские сообщили, что рабочий офис у них будет именно в Букингемском дворце.

Как сообщают эксперты королевского дворца, в данном решении королевы Елизаветы нет ничего удивительного, так как ранее соответствующие апартаменты в Букингемском дворце были выделены и для других членов королевской семьи.

Отдельные комнаты есть для сыновей королевы, принца Эдварда и Эндрю, а также для членов их семьи.

Предположительно, комнаты для Меган Маркл и принца Гарри будут готовы к концу 2019 года.

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