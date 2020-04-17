Меган Маркл и принц Гарри тайно вышли из самоизоляции: чем они занимались

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл и принц Гарри в Западном Голливуде в США занялись доставкой еды людям из группы риска

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи переехали в США, и жители района Западного Голливуда в Лос-Анджелесе уже могут похвастаться неожиданными встречами со знаменитой "королевской" парой, потерявшей право использовать имя "герцогов Сассекских".

Супруги тайно нарушили самоизоляцию и отправились в качестве добровольцев доставлять продукты питания больным людям, нуждающимся в заботе.

Как рассказал местный житель Дэн Тирелл, который ожидал получить простую еду от Project Angel Food, утром в дверь его дома Сьерра-Бонита в Западном Голливуде постучались двое неизвестных с "очень знакомыми лицами". Оказалось, что это были Меган Маркл и принц Гарри. Об этом пишет Daily Express.

"На них были маски, и они были одеты в джинсы, но очень хорошие джинсы. Я думал, что высокий рыжий парень выглядел довольно знакомым, а эта девушка была очень хорошенькой. Затем я увидел большие черные внедорожники с охранниками за ними", - рассказал американец о встрече с британской королевской четой, передает West Hollywood WeHoville.

Тирелл также пошутил, что надел бы свою диадему, если бы знал про таких гостей заранее.

В тот день Меган и Гарри помогали организации Project Angel Food доставить жизненно важные продукты для людей, живущих с такими серьезными заболеваниями, как ВИЧ/СПИД, рак, почечная недостаточность, диабет и застойная сердечная недостаточность.

Большинство клиентов - в возрасте старше 60 лет и живут с нарушенной иммунной системой, которая относит их к категории высокого риска для тех, кто может заразиться смертельными случаями коронавируса.

Благотворительная организация в условиях пандемии COVID-19 столкнулась с огромным спросом на продукты питания и стала остро нуждаться в новых волонтерах для доставок, а сбор средств был приостановлен.

Исполнительный директор проекта Ричард Аюб сказал, что он был восхищен готовностью Меган и Гарри стать добровольцев, причем анонимно и без огласки.

"Они хотели помочь нам освободить некоторых водителей от их нагрузки. Таким образом, они осуществили поставки в Западном Голливуде в тот день", - рассказал он.

Меган и Гарри совершили тогда более 20 доставок нуждающимся. Как уточняет Daily Mail, супруги соблюдали все меры предосторожности (маски, перчатки и социальная дистанция).

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл поставила принцу Гарри ультиматум - она слишком взволнована ситуацией касательно вируса и даже слышать не хочет о том, что муж может вернуться в Британию.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри планируют второго ребенка.