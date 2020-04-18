Зробили грубу помилку: Меган Маркл і принц Гаррі опинилися в центрі скандалу

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл і принца Гаррі викрили у брехні

Меган Маркл і принц Гаррі потрапили у гучний скандал через те, що їх викрили у брехні. Подружня пара доставляла пакети з їжею в якості добровольців, хоча незадовго до цього наполягала, щоб усі сиділи вдома та нікуди не виходили. Про це повідомляє CNN.

Раніше Меган і Гаррі транслювали повідомлення: "Залишайся вдома, врятуй життя". Однак тепер вони самі розгулюють по вулицях під приводом того, що намагаються допомогти іншим.

Один одержувач їжі сказав: "Як не дивно, Меган і Гаррі навіть не представилися. Вони просто передали їжу і пішли. Однак, якщо людина не сліпа і не дурна, то вона зрозуміє, ким були ці люди. Яскраво-руде волосся відразу видало Гаррі. Пандемія коронавірусу доводить одне: весь світ - це сцена для цих двох. Вони знають, що на них дивляться".

Суспільство реагує неоднозначно на допомогу з боку подружньої пари, оскільки виникає відчуття, що благодійні дії спрямовані на те, щоб показати себе.

"Не можна заперечувати, що допомога під час кризи - це прекрасно, і Меган, можливо, любить готувати для людей, але це все сприймається як величезне протиріччя", - відзначило джерело.

Нагадаємо, що Меган Маркл розкрила головну таємницю про свого сина.

Ми писали, що Меган Маркл отримала "яскраву" характеристику від знайомих. Канадський журналіст порівнює дружину принца Гаррі з "професійним перевертнем".

А також повідомляли про те, що Меган Маркл планує дати велике інтерв'ю, в якому повідає шанувальникам про своє життя. Цей крок порівнюють з інтерв'ю принцеси Діани 1995 року, яке на той момент шокувало громадськість.