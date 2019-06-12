Меган Маркл предложили интересную должность в британском Vogue

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в скором времени выйдет из декретного отпуска после рождения сына. К такому выводу пришли журналисты, когда узнали, что Маркл займется подготовкой номера британского Vogue вместе с главным редактором, 47-летним Эдвардом Эннинфулом.

Супруга принца Гарри согласилась стать приглашенным редактором сентябрьского номера модного глянца. Поговаривают, что Меган не ограничится номинальной ролью приглашенной звезды.

"Меган выразит на страницах журнала собственное мнение и привлечет влиятельных женщин, которые напишут эссе",- сообщил источник.

Меган Маркл (Фото: vox.com)

В этом специальном номере Vogue также появятся новые снимки герцогини из Фрогмор-коттедже, куда она переехала с мужем незадолго до рождения первенца Арчи.

К слову, до романа с принцем Гарри Меган вела блог, где много писала о себе, здоровом образе жизни и обменивалась мнениями с читательницами. А потому есть предположения, что герцогиня сможет подготовить нечто интересное.

Напомним, что Меган Маркл попала в рейтинг самых влиятельных женщин Великобритании. Кейт Миддлтон в списке отсутствовала.

Ранее сообщалось, что Маркл и Миддлтон снова в ссоре. Светский обозреватель указал на основную причину по которой Маркл решила покинуть Великобританию. Оказывается, в этом кроется не только желание показать сына своим родственникам.

А также о том, что ранее все узнали о вранье Маркл. Герцогиня пыталась солгать общественности, о чем рассказал ее друг.