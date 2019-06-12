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Меган Маркл запропонували цікаву посаду в британському Vogue


Меган Маркл стане запрошеним редактором популярного журналу

Герцогиня Сасекська Меган Маркл незабаром вийде з декретної відпустки після народження сина. До такого висновку прийшли журналісти, коли дізналися, що Маркл займеться підготовкою номера британського Vogue разом з головним редактором, 47-річним Едвардом Эннинфулом.

Дружина принца Гаррі погодилася стати запрошеним редактором вересневого номера модного глянцю. Подейкують, що Меган не обмежиться номінальної роллю запрошеної зірки.

"Меган висловить на сторінках журналу власну думку і приверне впливових жінок, які напишуть есе",- повідомило джерело.

Меган Маркл (Фото: vox.com)

У цьому спеціальному номері Vogue також з'являться нові знімки герцогині з Фрогмор-котеджу, куди вона переїхала з чоловіком незадовго до народження первістка Арчі.

До речі, до роману з принцом Гаррі Меган вела блог, де багато писала про себе, здоровий спосіб життя і обмінювалася думками з читачками. А тому є припущення, що герцогиня зможе підготувати щось цікаве.

Нагадаємо, що Меган Маркл потрапила в рейтинг найвпливовіших жінок Великобританії. Кейт Міддлтон в списку відсутня.

Раніше повідомлялося, що Маркл і Міддлтон знову в сварці. Світський оглядач вказав на основну причину по якій Маркл вирішила покинути Великобританію. Виявляється, в цьому криється не тільки бажання показати сина своїм родичам.

А також про те, що раніше всі дізналися про брехню Маркл. Герцогиня намагалася збрехати громадськості, про що розповів її друг.

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