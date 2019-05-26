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В чем подвох? Друг Маркл проговорился о вранье герцогини

STYLERПерсоны    26.05.2019 - 12:21
В чем подвох? Друг Маркл проговорился о вранье герцогини
Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл уличили в обмане

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл уличили во вранье. О попытках солгать общественности рассказал во время одного из интервью ее визажист и по совместительству друг Дэниел Мартин.

Во время беседы с журналистами он сообщил, что королевская особа не пользуется услугами стилистов. Жена принца хвасталась, что самостоятельно занимается собственным имиджем.

Однако поклонники верить на слово не стали и, почувствовав подвох, занялись правдоискательством. Оказывается, еще в прошлом году невестка королевы рассказывала, что над ее гардеробом поработали лучшие специалисты в области моды. Особенно Меган Маркл отмечала подругу и по совместительству стилиста Джессику Малруни.

В чем подвох? Друг Маркл проговорился о вранье герцогиниМеган Маркл (Фото: vox.com)

К слову, сама Джессика также говорила, что Меган часто советуется с ней. Специалист добавила, что однажды герцогиня под ее руководством потратила полмиллиона долларов только на одежду для беременных.

Напомним, что Кейт Миддлтон нарушила протокол с Елизаветой II. Инцидент произошел во время мероприятия Chelsea Flower Show, где собралась королевская семья. 

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А также о том, что раскрыт секрет отношений Меган Маркл и принца Гарри.

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