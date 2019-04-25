Меган Маркл не появляется на публике: что известно о местонахождении герцогини

Меган Маркл (фото: evoke.ie)

Меган Маркл решила отдохнуть перед появлением малыша на свет

Меган Маркл, которая раньше радовала поклонников частыми выходами в свет вместе с супругом принцем Гарри, сейчас избегает публичности. Источники рассказали, где сейчас находится и чем занимается герцогиня Сассекская, сообщает Express.co.uk.

Эксперт по родам рассказала, что Меган, вероятно, не появится на публике, пока не родится королевский ребенок. А недавно СМИ даже облетела новость, что герцогиня уже родила, но супруги скрывают этот факт.

Считается, что герцогиня Сассексская находится дома в коттедже Фрогмор-хаус, котрый был специально отремонтирован к рождению малыша.

То, где Меган будет рожать, до сих пор не подтверждено, хотя некоторые полагают, что она выберет больницу в Виндзоре, где у Кейт Миддлтон и Дианы родились дети. Ткже есть предположения, что Меган будет рожать дома, как это делала когда-то королева Елизавета.

Меган Маркл (фото: GettyImages)

К слову, Меган не фотографировалась на публике с марта. Эксперт по родам Кэтрин Грейвс объяснила, почему Меган держится в стороне от внимания СМИ.

"Ее тело должно подготовиться к родам, и производить столько окситоцина, сколько это возможно. Поэтому Меган захочет остаться дома с принцем Гарри и держаться подальше от стрессовой деятельности в дни, предшествующие дате родов", - сообщила эксперт.

По мнению Кэтрин Грейвс, отказ от публичности, которая сопровождается стрессом, позволят телу Меган оставаться спокойным и расслабленным.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: GettyImages)

Напомним, Принцы Гарри и Уильям, которые ранее были дружны, сейчас держат между собой дистанцию. Поклонники подозревают, что Меган Маркл приложила руку к охлаждению отношений между братьями.

Напомним, беременная Меган Маркл снова взбесила Елизавету ІІ своими прихотями. Стало известно, что после родов герцогиня хочет провести эксклюзивную домашнюю фотосессию с ней и малышом для популярного глянца Vogue.

К слову, мама бывшей актрисы срочно прилетела в Лондон, чтобы быть рядом с Меган в момент ее родов. Кроме того, она в первое время будет помогать дочери и зятю ухаживать за ребенком.