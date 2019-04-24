Маркл заподозрили в тайных родах: все подробности

Меган Маркл (фото: evoke.ie)

Меган Маркл не редко нарушает традиции

Меган Маркл уже могла родить ребенка, но вместе с принцем Гарри приняла решение повременить с официальным объявлением этой долгожданной новости. Такая мысль допускается после анализа нескольких фактов, которые имели место в последние несколько дней, пишет таблоид Refinery29.

В материале перечислены такие "подсказки", ведь герцогиня Сассекская всегда была одной из тех, кто нарушает традиции, и возможно в вопросе рождения малыша она не изменила правилам.

На этих выходных мать Меган Маркл Дория Рэгланд приехала в Англию на неопределенный срок. Очевидно, что ее приезд в Лондон связан с родами, но кто может сказать наверняка, что они уже не состоялись, задается вопросом автор статьи Кетрин Линдси.

Меган Маркл с мамой (фото: Legion-media)

Также в выходные британская королевская семья собралась для празднования католической Пасхи и дня рождения королевы, но Маркл на мероприятиях не показалась.

"Ни за что она не пропустила бы эти два больших события ради чего-то менее важного, чем роды, верно?" - задалась вопросом автор материала.

Герцогиня Сассекская с супругом принцем Гарри уже поблагодарили поклонников за их подарки. В частности, в сообщении в Instagram были озвучены слова благодарности за пожертвования на благотворительные цели вместо подарков "от имени герцога и герцогини (и малыша Сассекского)".

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

"Герцог и герцогиня Сассекские очень благодарны за добровольные пожертвования, которые они получили от людей по всему Соединенному Королевству и во всем мире, готовясь к встрече своего ребенка", - говорится в заявлении Букингемского дворца.

Также в сообщении отмечается, что пара приняла решение не разглашать планы относительно рождения ребенка. Герцог и герцогиня "с нетерпением ждут возможности" поделиться долгожданными новостями со всеми, когда у них будет возможность отпраздновать пополнение семьи "в частном порядке".

Как сообщалось ранее, Меган Маркл и принца Гарри отправят на три года в Африку после того, как королевская семья освоится в роли родителей.

Также мы писали о том, что Меган Маркл дали новое прозвище. Имя герцогини стало глаголом - его внесли в так называемый "городской словарь".