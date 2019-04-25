Меган Маркл не з'являється на публіці: що відомо про місцезнаходження герцогині

Меган Маркл (фото: evoke.ie)

Меган Маркл вирішила відпочити перед появою малюка на світ

Меган Маркл, яка раніше радувала шанувальників частими виходами у світ разом з чоловіком принцем Гаррі, зараз уникає публічності. Інсайдери розповіли, де зараз перебуває і чим займається герцогиня Сассекська, повідомляє Express.co.uk.

Експерт з пологів розповіла, що Меган, ймовірно, не з'явиться на публіці, поки не народиться королівська дитина. А нещодавно ЗМІ навіть облетіла новина, що герцогиня вже народила, але подружжя приховує цей факт.

Вважається, що герцогиня Сассекська знаходиться вдома у котеджі Фрогмор-хаус, який був спеціально відремонтований до народження малюка.

Місце, де Меган буде народжувати, досі не підтверджено, хоча деякі вважають, що вона вибере лікарню у Віндзорі, де у Кейт Міддлтон і Діани народилися діти. Також є припущення, що Меган буде народжувати вдома, як це робила колись королева Єлизавета.

Меган Маркл (фото: GettyImages)

До речі, Меган не фотографувалася на публіці з березня. Експерт з пологів Кетрін Грейвс пояснила, чому Меган тримається осторонь від уваги ЗМІ.

"Її тіло має підготуватися до пологів, і виробляти стільки окситоцину, скільки це можливо. Тому Меган захоче залишитися вдома з принцом Гаррі і триматися подалі від стресової діяльності в дні, що передують даті пологів", - повідомила експерт.

На думку Кетрін Грейвс, відмова від публічності, яка супроводжується стресом, дозволять тілу Меган залишатися спокійним і розслабленим.

Принц Гаррі та Меган Маркл (фото: GettyImages)

Нагадаємо, Принци Гаррі та Вільям, які раніше були дружні, зараз тримають між собою дистанцію. Шанувальники підозрюють, що Меган Маркл доклала руку до охолодження відносин між братами.

Нагадаємо, вагітна Меган Маркл знову розлютила Єлизавету ІІ своїми примхами. Стало відомо, що після пологів герцогиня хоче провести ексклюзивну домашню фотосесію з нею і малюком для популярного глянцю Vogue.

До речі, мама колишньої актриси терміново прилетіла до Лондона, щоб бути поруч з Меган в момент її пологів. Крім того, вона в перший час буде допомагати дочці та зятю доглядати за дитиною.