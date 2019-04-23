Роды Меган Маркл: у герцогини снова изменился план

Меган Маркл готовится к родам (Her.ie)

Меган Маркл не может определиться, где будет рожать и кто будет присутствовать

Меган Маркл готовится стать матерью и по информации СМИ, это может произойти в ближайшую неделю. Герцогиня Сассекская уже окончательно отошла от королевский обязанностей и даже не присутствовала на семейном мероприятии в честь дня рождения королевы Елизаветы II и не посетила дворец во время дня рождения принца Луи.

По словам экспертов королевского дворца, это свидетельствует о том, что долгожданный день вот-вот наступит и Меган Маркл не хочет появляться на публике в последние дни беременности.

Меган Маркл и принц Гарри (Getty Images)

До последнего момента будет неизвестно, будет ли рожать Меган Маркл своего первенца дома или все-таки воспользуется услугами врачей в больнице Фримли Парк, которая находится совсем рядом с домом Меган Маркл и принца Гарри.

Известно только, что принц Гарри будет присутствовать при рождении своего первенца, хотя ранее в истории королевской семьи такое не приветствовалось. Впервые эту традицию нарушил принц Филипп, который присутствовал при рождении своего четвертого ребенка, принца Эдварда.

Меган Маркл может передумать и поехать рожать в больницу (Getty Images)

Также Меган Маркл может составить компанию ее мама, Дория Регланд, которая уже прибыла в Великобританию. Эксперты считают, что приезд матери герцогини – это тоже знак того, что роды произойдут со дня на день. Дория Регланд будет помогать Меган Маркл и принцу Гарри после рождения ребенка, хотя ранее они заявляли, что хотят нанять няню.

Если Меган Маркл все-таки решит рожать дома, то помогать ей будет доула, человек без определенной медицинской подготовки, но который может оказать моральную, эмоциональную и другую помощь молодой маме.

Напомним, ранее мы писали о том, что принц Луи отпраздновал первый год жизни и Кейт Миддлтон показала, как выглядит именинник.

А также рассказывали о том, что врачи сделали беременной Меган Маркл важное предупреждение.