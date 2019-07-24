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Меган Маркл располнела из-за вредной еды: что у нее в рационе

STYLERЖизнь    24.07.2019 - 19:03
Меган Маркл располнела из-за вредной еды: что у нее в рационе
Меган Маркл не может отказаться от "вредной пищи" (Getty Images)

Меган Маркл частенько позволяет себе совсем не диетическую еду

Меган Маркл, которая недавно стала матерью и сильно поправилась после родов, не сильно ограничивает себя во вредных продуктах. Об этом пишет издание Viva.

Еще до того, как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, и снималась в кино, она неоднократно заявляла в различных интервью, что старается питаться только здоровыми и полезными продуктами. Однако выяснилось, что после своего замужества она несколько изменила своим привычкам и иногда позволяет побаловать себя "вредными продуктами".

Меган Маркл располнела из-за вредной еды: что у нее в рационе

Меган Маркл сильно поправилась (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Источник в королевской семье сообщил, что в обычном рационе у герцогини Сассекской. Она не употребляет мясо и обычно ее дневной рацион состоит только из различных салатов.

Однако в меню часто появляются ее любимые, но очень калорийные блюда. Меган Маркл любит картофель гратен (это нарезанный тонкими дольками картофель, который запекают в духовке под сливочным соусом). Также она любит очень калорийный сыр с плесенью Grey Owl.

Меган Маркл располнела из-за вредной еды: что у нее в рационе

Меган Маркл с малышом Арчи (фото: instagram.com/harry_meghan_sussex

И несмотря на то, что она совсем недавно стало мамой очаровательного малыша по имени Арчи, герцогиня Сассекская балует себя иногда красным вином Tignanello.

На завтрак Меган Маркл предпочитает тосты с авокадо, омлет со специями, блинчики без глютена и смузи. Она любит самостоятельно готовить и особенно – печь всякие вкусности. И так как сейчас у нее некоторые трудности в семье и стресс, она наверняка балует сладостями не только детей Кейт Миддлтон, но и себя саму.

Меган Маркл располнела из-за вредной еды: что у нее в рационе

Меган Маркл (Getty Images)

Кроме того, один в день году герцогиня Сассекская посвящает особенной еде – в свой день рождения, 4 августа, она ежегодно съедает тарелку свежеприготовленных чипсов и выпивает бокал вина. Это привычка появилась у нее с детства. Ее отец работал осветителем в Голливуде и часто брал ее с собой на работу. А когда она хотела есть – он покупал ей фаст-фуд и чипсы.

Напомним, ранее мы писали о том, что Меган Маркл и принц Гарри задумываются об еще одном ребенке - так хочет королева.

А также рассказывали о том, что Меган Маркл отказалась бороться с лишним весом.

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