Меган Маркл ненавидить вся Британія: що сталося

Меган Маркл зненавиділи британці - що сталося (колаж РБК-Україна)

Меган Маркл за останні кілька місяців досить часто потрапляла в неприємні ситуації

Меган Маркл і принц Гаррі не раз звинувачували в публікації фальшивих фотографій з принцом Гаррі або оприлюдненні неправдивої інформації за останні кілька місяців. Герцоги тримали в секреті і інформацію про хрещених батьків Арчі. З кожним днем новоспечені батьки все більше убезпечують себе від уваги громадськості і вдаються до брехні, що істотно розчарувало шанувальників королівської пари.

Така поведінка викликала невдоволення громадськості, яке спочатку тепло вітало Меган Маркл в королівській родині після її весілля з принцом Гаррі 19 травня минулого року. Хоча "збиток", заподіяний їх іміджу, можна компенсувати, Ентоні Берр, генеральний директор Burr Media вважає, що пара повинна діяти, щоб повернути любов британців. Про це пише Express.

"Все не так погано, щоб починати все з початку. Але вони повинні наполегливо працювати над відновленням шкоди для їхнього іміджу. По-перше, Меган має перестати вести себе як знаменитість, яка знялася на телебаченні, і почати процес навчання бути герцогинею. Але вона не може зробити це поодинці, їй потрібна допомога в основному від чоловіка, який знає, як це працює краще, ніж хто-небудь", - вважає Берр.

Меган Маркл зненавиділи британці - що сталося (фото: instagram.com)

Він також вважає, що пріоритети принца зараз пов'язані не з соціальним статусом його дружини, а з її особистим комфортом.

"Просто здається, що на даний момент його пріоритетом є переконання в тому, що його нова дружина настільки щаслива, наскільки вона може бути у своєму новому оточенні, і що з дитиною вона не відчуває стресу. Це цілком зрозуміло", - додав директор Burr Media.

Ентоні Берр по-своєму висловив знамениту фразу "за все треба платити".

"Якщо ви хочете королівської пишноти життя, ви повинні принести жертви... і усамітнення є верхом цього списку жертв", - зазначає він.

Експерт вважає, що Меган потрібно бути більш відкритою з шанувальниками королівської сім'ї. Публікуючи справжні знімки підростаючого Арчі, частіше відвідуючи заходи, вона зможе повернути собі здоровий інтерес.

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