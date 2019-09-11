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У Меган Маркл нашли крестную дочь: что известно о девочке (фото)

STYLERПерсоны    11.09.2019 - 09:25
У Меган Маркл нашли крестную дочь: что известно о девочке (фото)
Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл не удалось скрыть этот интересный факт

У Меган Маркл обнаружили крестную дочь. Герцогиня Сассекская еще задолго до замужества с принцем Гарри и рождения Арчи стала кресной мамой дочери одной из своей близких подруг - Джессики Малруни.

Топ-стилиста Джессику Малруни и Меган Маркл связывает многолетняя дружба. Малруни работала с Меган в сериале "Форс-мажоры". А позже стала стилистом свадьбы Меган и Гарри - именно она выбрала свадебное платье, которое вызвало столько споров.

У Меган Маркл нашли крестную дочь: что известно о девочке (фото)

Меган Маркл и Джессика Малруни (фото: instagram.com/jessicamulrone)

Кроме того, Джессика Малруни и Серена Уильямс стали крестными мамами для первенца Меган Арчи Харрисона.

Дочь Джессики Малруни зовут Изабель Вероника, сейчас ей шесть лет. По словам инсайдеров Меган обожает девочку и поддерживает с ней связь даже после переезда в Британию.

У Меган Маркл нашли крестную дочь: что известно о девочке (фото)

Меган Маркл с крестницей Изабель Малруни (фото: instagram.com/jessicamulrone)

К слову, Меган Маркл очень скучает по родине. Поговаривают, что чета Сассекских всерьез задумывается над переездом в США. Они хотят поселится на солнечном побережье Тихого океана в Малибу.

У Меган Маркл нашли крестную дочь: что известно о девочке (фото)

Крестница Меган Маркл (фото: instagram.com/jessicamulrone)

Джессика Малруни - довольно известный стилист в США - она в основном специализируется на организации вечерних выходов звезд, а также "одевает" знаменитостей на свадьбах.

Меган Маркл и Джессика Малруни (фото: instagram.com/jessicamulrone)

К слову, не та давно Меган Маркл и принца Гарри засекли в дешевом пабе. Гарри выпил пару кружек пива, а Меган на протяжении нескольких часов потягивала простую воду.

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