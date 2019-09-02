Ближе к морю: Меган Маркл и принц Гарри планируют сменить место жительства

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Меган Маркл и принц Гарри решили сменить обстановку

Меган Маркл и принц Гарри в ближайшее время планируют отправиться в официальный тур по Африке. Но это не самые глобальные планы королевской пары - стало известно, что герцоги Сассекские подумывают кардинально сменить место жительства.

Источник, близкий к паре, уверенно утверждает, что Меган и Гарри хотят перехать в США, в родной город Маркл - Лос-Анджелес. Кроме того, похоже, что пара может сделать это гораздо раньше, чем планировалось, пишет западный таблоид Express.

Об этом может свидетельствовать то, что принц Гарри отказался от недвижимости в Херефордшире, которую ему планировал подарить отец принц Чарльз после свадьбы. Кусок земли был всегда предназначен для принца, чтобы помочь ему создать поместье для его семьи недалеко от границы с Уэльсом.

Меган Маркл, принц Гарри и малыш Арчи (фото: GettyImages)

Вместо этого пара поселилась в довольно скромном Фрогмор-хаусе. Источник утверждает, что принц Гарри и Меган Маркл рассматривали Фрогмор, как временное пристанище.

Кроме того, после недавней выходки королевской пары с частными перелетами, они могут "залечь на дно", чтобы Британия отдохнула от них, а они от Британии.

Предполагается, что пара переедет в Лос-Анджелес, чтобы быть ближе к матери Меган, Дории Рэгланд.

"Мисс Рэгланд хотела бы больше видется с Арчи в Лос-Анджелесе, чтобы помочь ему жить нормальной, современной жизнью", - сказано в сообщении.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: GettyImages)

Источники говорят, что Меган и Гарри хотели бы обосноваться в Малибу, что на западе Лос-Анджелеса.

"Здесь можно жить без стресса. Лос-Анджелес и Калифорния такие огромные, что легко сбежать с семьей и просто слиться со всеми", - утверждает инсайдер.

К слову, не та давно Меган Маркл и принца Гарри засекли в дешевом пабе. Гарри выпил пару кружек пива, а Меган на протяжении нескольких часов потягивала простую воду.

Ранее сообщалось, что королева Елизавета II не разрешила поселиться принцу Гарри и Меган Маркл вместе с собой в Виндзорском замке.